В Одесі невідомі побили та пограбували найкращого вчителя України-2009

Відео: YouTube / Павло ВІКТОР

В Одесі стався інцидент з побиттям викладача - був жорстоко побитий і пограбований вчитель фізики місцевого Рішельєвського ліцею Павло Віктор. Це сталося 25 жовтня близько дев'ятої вечора, коли він повертався додому на велосипеді, передає місцеве видання "Таймер".

Наголошується, що зловмисники відібрали у найкращого вчителя України-2009 велосипед та інші цінності, а також побили. Тепер він у лікарні із забиттями і перелом шийки стегна.

Проводиться розслідування.

Павло Віктор отримав популярність після публікації курсу лекцій з фізики за 9-11-й і частково 7-8-й класи — всього 473 уроки.

Цей унікальний онлайн-курс лекцій користується великою популярністю по свьому світу.

Раніше ми повідомляли, що в селищі Скороходове Полтавської області мати школяра побила на очах у учнів їх вчительку. Потерпіла опинилася в лікарні.

Також Styler писав, що з'явилися подробиці шокуючого інциденту у київській школі №94, де підліток напав з ножицями на вчительку.

Нагадаємо, що в українських школах все частіше виникають суперечки про те, що може і не повинен робити вчитель по відношенню до учнів. На сторінці "Бацьки SOS" в соцмережі батьки торкнулися важливого питання про одне з найпопулярніших покарань.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна