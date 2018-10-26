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В Одессе неизвестные избили и ограбили лучшего учителя Украины-2009

STYLERПроисшествия    26.10.2018 - 19:45

Видео: YouTube / Павел ВИКТОР

В Одессе произошел инцидент с избиением преподавателя - был жестоко избит и ограблен учитель физики местного Ришельевского лицея Павел Виктор. Это произошел 25 октября около девяти вечера, когда он возвращался домой на велосипеде, передает местное издание "Таймер".

Отмечается, что злоумышленники отобрали у лучшего учителя Украины-2009 велосипед и другие ценности а также избили. Теперь он в больнице с ушибами и перелом шейки бедра.

Проводится расследование.

Павел Виктор получил известность после публикации на курса лекций по физике за 9-11-й и частично 7-8-й классы — всего 473 урока.

Этот уникальный онлайн-курс лекций пользуется большой популярностью во всем мире.

Ранее мы сообщали, что в поселке Скороходово Полтавской области мать школьника избила на глазах у учеников их учительницу. Пострадавшая оказалась в больнице.

Также Styler писал, что появились подробности шокирующего инцидента в киевской школе №94, где подросток напал с ножницами на учительницу. 

Напомним, что в украинских школах все чаще возникают споры о том, что может и не должен делать учитель по отношению к ученикам. На странице "Батьки SOS" в соцсети родители затронули немаловажный вопрос об одном из популярных наказаний.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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