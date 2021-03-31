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В Одесі педофіл роками ґвалтував школярок, яких шантажував інтимними фото

Новость на русском → Одеса, Середа 31 березня 2021 21:17
В Одесі педофіл роками ґвалтував школярок, яких шантажував інтимними фото Колаж РБК-Україна: в Одесі затримали ґвалтівника дівчаток
Автор: Володимир Костирін

В Одесі чоловік ґвалтував дівчаток, яких шантажував наявністю інтимних фотографій потерпілих, і погрожував показати кадри їх батькам, родичам і однокласникам.

Про це 31 березня передали в прес-службі поліції Одеської області.

Зловмисник роками розбещував неповнолітніх.

Як було встановлено, в 2019 році 49-річний одесит, зареєструвавшись в одній з соцмереж під виглядом юнака, почав листуватися з 13-річною школяркою, зав'язав дружбу з потерпілою, і випросив у неї пікантні фото.

Після цього, маючи компромат на дівчинку, чоловік почав їй дзвонити, представлявся правоохоронцем, який нібито контролює поширення в інтернеті порнографічного контенту. Він став погрожувати, що оприлюднить знімки, якщо та з ним не зустрінеться.

Залякана школярка дозволила чоловікові прийти до себе додому, коли мати була на роботі, і зловмисник зґвалтував дівчинку.

Подібне тривало майже 2 роки, поки школярка не зізналася у всьому мамі, а жінка одразу ж звернулася до поліції.

Ґвалтівника затримали. В його оселі в ході обшуку виявили мобільний телефон і ноутбук, в яких зафіксоване листування з шантажем і залякуванням й інших дівчаток, а також фото- та відеоматеріали порнографічного характеру за участю фігуранта і неповнолітніх.

В Одесі педофіл роками ґвалтував школярок, яких шантажував інтимними фотоВ Одесі педофіл роками ґвалтував школярок, яких шантажував інтимними фото

В Одесі впіймали ґвалтівника-педофіла (фото: od.npu.gov.ua)

З деякими з них правоохоронці вже зв'язалися і проводять слідчі дії. За словами дівчат, правопорушник з ними познайомився теж в інтернеті.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених частинами 3 і 4 статті 152 (Зґвалтування) КК.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.

Відео: в Одесі заарештували ґвалтівника дівчаток

Раніше повідомлялося, що під Києвом в дитячих садках орудував педофіл-фотограф, і після затримання з'явилося відео з його зізнаннями.

Також ми писали про те, що у Львові почали судити пастора-педофіла, який розбестив 147 дітей.

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