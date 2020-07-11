Під Одесою загинув 5-річний хлопчик: підліз під колесо трактора, поки батько спілкувався з водієм

Під Одесою сталася трагічна ДТП (фото: РБК-Україна)

Поліція встановлює обставини трагічної ДТП

Під Одесою сталася жахлива ДТП, в результаті якої загинув 5-річний хлопчик. Дитина підлізла під заднє колесо трактора, поки батько спілкувався з водієм, і ніхто цього не помітив.

Трагедія сталася в одному із сіл Арцизького району, розповіли в місцевому відділі поліції в Одеській області.

"За попередньою інформацією, дитина була у супроводі батька, коли той зупинив знайомого тракториста. Чоловіки поговорили і водій поїхав, не помітивши, що хлопчик підліз під заднє колесо", - йдеться в повідомленні.

Дитина від отриманих травм померла миттєво.

На місці НП працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Також прибула СОГ по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП.

Деталі та обставини страшної пригоди нині встановлюються.

Поліцейські вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Під Одесою дитина загинула під колесами трактора (фото: od.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що під Тернополем п'яний водій збив дитину і намагався втекти, але його мало не лінчували.

Також ми писали про те, що нещодавно у Харкові п'яний водій наїхав на дитину і кидався з мачете на людей.