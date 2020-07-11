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Под Одессой погиб 5-летний мальчик: подлез под колесо трактора, пока отец общался с водителем

Арцизск, Суббота 11 июля 2020 19:15
Под Одессой погиб 5-летний мальчик: подлез под колесо трактора, пока отец общался с водителем
Под Одессой произошло трагическое ДТП (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Полиция устанавливает обстоятельства трагического ДТП

Под Одессой произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб 5-летний мальчик. Ребенок подлез под заднее колесо трактора, когда отец общался с водителем, и никто этого не заметил.

Трагедия произошла в одном из сел Арцизского района, рассказали в местном отделе полиции в Одесской области.

"По предварительной информации, ребенок был в сопровождении отца, когда тот остановил знакомого тракториста. Мужчины поговорили и водитель поехал, не заметив, что мальчик подлез под заднее колесо", - говорится в сообщении.

Малыш от полученных травм скончался мгновенно.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Также прибыла ​​СОГ по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП.

Детали и обстоятельства страшного происшествия в настоящее время устанавливаются.

Полицейские решают вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Под Одессой погиб 5-летний мальчик: подлез под колесо трактора, пока отец общался с водителем

Под Одессой ребенок погиб под колесами трактора (фото: od.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что под Тернополем пьяный водитель сбил ребенка и пытался сбежать, но его чуть не линчевали.

Также мы писали о том, что недавно в Харькове пьяный в стельку водитель наехал на ребенка и бросался с мачете на людей.

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