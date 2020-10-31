Під Одесою п'яний водій угробив друзів у страшній ДТП: сам відбувся подряпинами

В Ізмаїлі сталася смертельна ДТП (фото: od.npu.gov.ua)

П'яний водій злетів з дороги і врізався в дерево

Під Одесою сталася смертельна ДТП з двома загиблими і ще двома постраждалими, які перебували в салоні авто. Сам же водій Citroen відбувся лише легкими подряпинами.

Аварія трапилася в Ізмаїлі рано вранці 31 жовтня. Про це передали в прес-службі поліції.

Попередньо було встановлено, що близько 5 ранку водій - 30-річний місцевий житель - не впорався з керуванням і на проспекті Миру виїхав з дороги прямо в дерево.

Удар був настільки сильний, що машину повністю зім'яло - авто перетворилося на металобрухт.

В результаті двоє пасажирів Citroen загинули на місці миттєво. Це молоді люди 2001 і 1990 років народження.

Жінку 1995 р.н. і чоловіка 1986 р.н., які також перебували в авто, госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Зазначається, що водій був п'яний - аналіз на вміст алкоголю в крові показав позитивний результат.

У мережі з'явилися моторошні кадри з місця смертельної аварії. Відео можна подивитися за цим посиланням.

На місці аварії працювали правоохоронці. За фактом жахливої ДТП з жертвами вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК та затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

В Ізмаїлі сталася смертельна ДТП (фото: t.me/xydessa)

Раніше повідомлялося, що в Києві сталася смертельна ДТП на Майдані з двома загиблими. Також у дорожній пригоді в центрі столиці постраждала сім'я з п'ятимісячним немовлям.