Под Одессой пьяный водитель угробил друзей в жутком ДТП: сам отделался царапинами

В Измаиле произошло смертельное ДТП (фото: od.npu.gov.ua)

Пьяный водитель слетел с дороги и врезался в дерево

Под Одессой произошло смертельное ДТП с двумя погибшими и еще двумя пострадавшими, которые находились в салоне авто. Сам же водитель Citroen отделался только легкими царапинами.

Авария случилась в Измаиле рано утром 31 октября. Об этом передали в пресс-службе полиции.

Предварительно было установлено, что около 5 утра водитель - 30-летний местный житель - не справился с управлением и на проспекте Мира выехал с дороги прямо в дерево.

Удар был настолько сильный, что машину полностью смяло - авто превратилось в металлолом.

В результате двое пассажиров Citroen погибли на месте мгновенно. Это молодые люди 2001 и 1990 годов рождения.

Женщину 1995 г.р. и мужчину 1986 г.р., которые также находились в авто, госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

Отмечается, что водитель был пьян - анализ на содержание алкоголя в крови показал положительный результат.

В сети появились жуткие кадры с места смертельной аварии. Видео можно посмотреть по этой ссылке.

На месте аварии работали правоохранители. По факту жуткого ДТП с жертвами решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК и задержания фигуранта в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Измаиле произошло смертельное ДТП (фото: t.me/xydessa)

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло смертельное ДТП на Майдане с двумя погибшими. Также в дорожном происшествии в центре столицы пострадала семья с пятимесячным младенцем.