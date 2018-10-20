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"Пограбував власну бабусю": відомі несподівані подробиці тренувань Рослякова

STYLERПодії    20.10.2018 - 22:30
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що винуватець керченської бійні забрав у власної бабусі 20 тисяч рублів

Раніше РБК-Україна повідомляло про масове вбивство в Керчі, в результаті якого загинула 21 людина. Стало відомо, де головний підозрюваний 18-річний Владислав Росляков взяв гроші на зброю і як готувався до "дня Х". Про це розповідає ТСН.

Напередодні стало відомо про те, що за тиждень до нападу Росляков проходив стрілецьку підготовку в дитячому таборі "Артек" в окупованому Криму. Соцмережами поширюються фотографії з майбутнім стрільцем, який позує у формі табору біля мішені. Групові тренування відбулися під патронатом міністерства внутрішніх справ Росії.

 

Фото: (facebook.com/Иван Абрамов)

Повідомляється, що кошти на боєприпаси і зброю хлопець взяв у своєї бабусі. Фактично, молодий чоловік пограбував літню жінку, яка живе на пенсію. За її словами, напередодні стрільби онук забрав всі фото з сімейного фотоальбому. А коли пішов – зі схованки зникло 20 тисяч рублів.

&quot;Пограбував власну бабусю&quot;: відомі несподівані подробиці тренувань Рослякова

Бабшка Владислава Рослякова / Кадр з відео (youtube.com/ТСН)

Також жінка згадала, що незадовго до трагедії, її онук приходив до будинку в супроводі двох незнайомих чоловіків у формі. Проте версію про те, що у нападника були спільники або наставники, Росія на офіційному рівні досі відкидає.

Нагадаємо, що нещодавно спливли несподівані деталі про 18-річного хлопця, який влаштував бійню в Керчі.

Також повідомлялося, що опубліковано список загиблих у Керчі.

Раніше посольство США відреагувало на теракт у Керчі.

Відео: (video.rbc.ua)

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