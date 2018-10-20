"Ограбил собственную бабушку": известны неожиданные подробности тренировок Рослякова

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что виновник в керченской бойне забрал у собственной бабушки 20 тысяч рублей

Ранее РБК-Украина сообщало о массовом убийстве в Керчи, в результате которого погиб 21 человек. Стало известно, где главный подозреваемый 18-летний Владислав Росляков взял деньги на оружие и как готовился к "дню Х". Об этом рассказывает ТСН.

Накануне стало известно о том, что за неделю до нападения Росляков проходил стрелковую подготовку в детском лагере "Артек" в оккупированном Крыму. По соцсетям распространяются фотографии с будущим стрелком, который позирует в форме лагеря возле мишени. Групповые тренировки состоялись под патронатом министерства внутренних дел России.

Фото: (facebook.com/Иван Абрамов)

Сообщается, что средства на боеприпасы и оружие парень взял у своей бабушки. Фактически, молодой человек ограбил пожилую женщину, живущую на пенсию. По ее словам, накануне стрельбы внук забрал все фото из семейного фотоальбома. А когда ушел – из тайника исчезло 20 тысяч рублей.

Бабшка Владислава Рослякова / Кадр из видео (youtube.com/ТСН)

Также женщина вспомнила, что незадолго до трагедии ее внук приходил к дому в сопровождении двух незнакомых мужчин в форме. Однако версию о том, что у нападавшего были сообщники или наставники, Россия на официальном уровне до сих пор отвергает.

Напомним, что недавно всплыли неожиданные детали о 18-летнем парне, устроившем бойню в Керчи.

Также сообщалось, что опубликован список погибших в Керчи.

Ранее посольство США отреагировало на теракт в Керчи.

Видео: (video.rbc.ua)