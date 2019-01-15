"Він так мучився": у Черкасах маленька дитина померла від страшної хвороби

Відео: YouTube/ТСН

У Черкасах померла 2-річна дитина, у якої діагностували менінгококову інфекцію блискавичної форми. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Мама 2-річного Альоші розповіла, що хвороба почалася раптово. У нього різко піднялася температура, почалася блювота, а на тілі батьки виявили криваві плями.

"Я піднімаю кофтинку, а ці висипання на очах збільшуються. Це страшно", – розповіла мама.

Вона повідомила, що у малюка були дуже сильні болі. Через два дні малюк помер.

"Він так мучився, у нього були такі болі", – додали родичі хлопчика.

Батьки обурені тим, що медики не розповіли їм про хворобу, а вони не розуміли спочатку, що під загрозою зараження виявилася вся родина, у тому числі і старша дитина. Їм написали на листочку назву антибіотика, але про саму хворобу нічого не розповіли.

Мама Альоші пояснює, що з хлопчиком контактувала вся сім'я і тепер вони можуть бути джерелом вірусу. Коли стало зрозуміло, що дитина не виживе, до нього пустили всіх родичів попрощатися.

"Прийшли всі родичі, зайшли до нього, коли він був живий. Дозволили всім попрощатися, був контакт у всіх родичів, які там були, і у хрещених", - розповіла жінка.

Також вона додала, що лікарі не поцікавилися самопочуттям старшої дочки Поліни, яка також могла підхопити від брата страшний вірус, який у 80% випадках закінчується летальним результатом.

"Про старшу дочку взагалі нічого не сказали. Коли мій син захворів, старша дочка могла бути хвора. Чому вони не подзвонили в санстанцію?" – зазначає мама.

Після похорону маленького Альоші, у трьох дорослих родичів піднялася температура, і сім'я підняла шум.

"Ніхто не запропонував ізолювати нас, обстежити всіх – не було нічого сказано. Ми потенційно могли заразити півсела", – обурилися рідні Альоші.

Після того, як історія стала відомою в соціальних мережах, лікарі запропонували батькам здати повторні мазки на менінгококову інфекцію. Також сповістили всіх мешканців будинку, де живе ця сім'я – їм рознесли записки з проханням обстежитися у лікаря.

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