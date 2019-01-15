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"Он так мучился": в Черкассах маленький ребенок умер от страшной болезни

STYLERПроисшествия    15.01.2019 - 13:36

Видео: YouTube/ТСН

В Черкассах умер 2-летний ребенок, у которого диагностировали менингококковую инфекцию молниеносной формы. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Мама 2-летнего Алеши рассказала, что болезнь началась внезапно. У него резко поднялась температура, началась рвота, а на теле родители обнаружили кровавые пятна.

"Я поднимаю кофточку, а эти высыпания на глазах увеличиваются. Это страшно", – рассказала мама.

Она сообщила, что у малыша были очень сильные боли. Через два дня малыш скончался. 

"Он так мучился, у него были такие боли", – добавили родственники мальчика.

Родители возмущены тем, что медики не рассказали им о болезни, а они не понимали сначала, что под угрозой заражения оказалась вся семья, в том числе и старший ребенок. Им написали на листочке название антибиотика, но о самой болезни ничего не рассказали.

Мама Алеши объясняет, что с мальчиком контактировала вся семья и теперь они могут быть источником вируса. Когда стало понятно, что малыш не выживет, к нему пустили всех родственников проститься.

"Пришли все родственники, зашли к нему, когда он был жив. Позволили всем проститься, был контакт у всех родственников, которые там были, и у крестных", - рассказала женщина.

Также она добавила, что врачи не поинтересовались самочувствием старшей дочери Полины, которая также могла подхватить от брата страшный вирус, который в 80% случаев заканчивается летальным исходом.

"О старшей дочери вообще ничего не сказали. Когда мой сын заболел, старшая дочь могла быть больна. Почему они не позвонили в санстанцию?" – отмечает мама.

После похорон маленького Алеши, у трех взрослых родственников поднялась температура, и семья подняла шум.

"Никто не предложил изолировать нас, обследовать всех – не было ничего этого сказано. Мы потенциально могли заразить полсела", – возмутились родные Алеши.

После того, как история стала известной в социальных сетях, врачи предложили родителям сдать повторные мазки на менингококковую инфекцию. Также оповестили всех жильцов дома, где живет эта семья – им разнесли записки с просьбой обследоваться у врача.

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