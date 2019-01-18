Запізнювалася: у Львові жінка "замінувала" вокзал

Колаж РБК-Україна

Пояснення підозрюваної шокувало поліцію

Жителька міста Рівне зателефонувала на гарячу лінію і повідомила про замінування Львівського залізничного вокзалу. Навіщо вона це зробила, розповіли у відділі комунікації Національної поліції Львівської області.

Дзвінок на оперативну лінію поліції "102" надійшов у п'ятницю, 18 січня близько половини шостої ранку. Невідома жінка повідомила, що на Головному залізничному вокзалі Львова відбудеться вибух.

На вокзал негайно виїхали співробітники правоохоронних органів, експерти - вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб. З приміщень було евакуйовано близько 400 осіб – це пасажири й працівники вокзалу.

Фахівці перевірили всі приміщення, але вибухонебезпечних предметів не виявили. З'ясувалося, що дзвінок на оперативну лінію надійшов від 45-річної мешканки міста Рівне.

Як вона пояснила, що їй довелося це зробити, так як вона спізнювалася на потяг.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Покарання за таке правопорушення передбачає позбавлення волі строком від двох до шести років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Амстердамі мінували аеропорт.

А також розповідали про те, що СБУ затримала п'ятьох "телефонних терористів" в Одеській області.