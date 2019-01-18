Опаздывала: во Львове женщина "заминировала" вокзал

Коллаж РБК-Украина

Объяснение подозреваемой шокировало полицию

Жительница города Ровно позвонила на горячую линию и сообщила о минировании Львовского железнодорожного вокзала. Зачем она это сделала, рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции Львовской области.

Звонок на оперативную линию полиции "102" поступил в пятницу, 18 января около половины шестого утра. Неизвестная женщина сообщила, что на Главном железнодорожном вокзале Львова произойдет взрыв.

На вокзал немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, эксперты- взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб. Из помещений было эвакуировано около 400 человек – это пассажиры и работники вокзала.

Специалисты проверили все помещения, но взрывоопасных предметов не обнаружили. Выяснилось, что звонок на оперативную линию поступил от 45-летней жительницы города Ровно.

Как она объяснила, ей пришлось это сделать, так как она опаздывала на поезд.

По данному факту открыто криминальное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Амстердаме минировали аэропорт.

А также рассказывали о том, что СБУ задержала пятерых "телефонных террористов" в Одесской области.