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Виправдався за жорстокість: у Луцьку чоловік розправився з бездомними цуценятами

STYLERПодії    30.05.2019 - 19:12
Виправдався за жорстокість: у Луцьку чоловік розправився з бездомними цуценятами
У Луцьку чоловік забив цуценят до смерті (колаж: РБК-Україна)

Чоловік убив цуценят з особливою жорстокістю

У Луцьку чоловік забив до смерті двох бездомних цуценят. Нелюд використовував металеву палицю для розправи над тваринами. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу нацполіції у Волинській області.

Трагічний інцидент стався на вулиці Наливайка. Очевидці розправи подзвонили в поліцію.

57-річний нелюд пояснив правоохоронцям, що біля його будинку з'явилося п'ять бездомних цуценят, які завдали шкоди його домашнім тваринам. Саме це, за словами чоловіка, вивело його з себе.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Виправдався за жорстокість: у Луцьку чоловік розправився з бездомними цуценятами

У Луцьку чоловік забив цуценят до смерті (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, нещодавно в Дніпрі нелюди прив'язали мотузкою цуценя до залізничної колії. Тварині відрізало передню лапу.

Раніше ми повідомляли про те, що критична ситуація на конезаводах шокувала українців.

Також ми писали, що у віці семи років померла Grumpy Cat - та сама легендарна "сердита кішка", яка прославилася ще в 2012 році і зробила її господиню мільйонеркою.

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