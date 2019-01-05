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Залишила три записки: у Києві з 23-го поверху викинулася дівчина

STYLERПодії    05.01.2019 - 17:06
Залишила три записки: у Києві з 23-го поверху викинулася дівчина
Фото: Висотний будинок, де сталася трагедія (Googlemaps)

Слідів насильства на тілі не виявлено

У ніч на 5 січня в одній з новобудов Києва викинулася з вікна 28-річна дівчина. Трагедія сталася за адресою Зарічна, 1г. У квартирі дівчини знайшли три передсмертні записки, які були адресовані різним людям. Про це повідомляє "Інформатор".

Тіло нещасної виявив вранці двірник, хоча самогубство сталося близько третьої ранку. Двері в квартиру були відчинені. На кухонному столі стояли три келихи з недопитим шампанским і лежали записки, які були адресовані різним людям. З'ясувалося, що загиблу звали Надія. На її тілі слідів насильства не виявили, але від тіла залишилося небагато.

Одна з них була адресована, швидше за все, брата загиблої, який зараз мешкає у Ізраїлі. В ній Надія писала, що любить і просила пробачення. "Я тобі багато чого можу сказати, але просто пробач мене", —писала дівчина.

Друга записка була адресована нікому Олександру. Вона була про кохання. "Люблю тебе більше життя! Люблю, незважаючи ні на що. Але зате я вирішила нашу проблему".

У третій записці Надія писала комусь з родичів і дякувала за підтримку.

Залишила три записки: у Києві з 23-го поверху викинулася дівчинаЗалишила три записки: у Києві з 23-го поверху викинулася дівчинаФото: Місце суїциду (kiev.informator.ua)

Надія від отриманих травм померла на місці.

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