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Оставила три записки: в Киеве с 23-го этажа выбросилась девушка

STYLERПроисшествия    05.01.2019 - 17:06
Оставила три записки: в Киеве с 23-го этажа выбросилась девушка
Фото: Высотный дом, где случилась трагедия (Googlemaps)

Следов насилия на теле не обнаружено

В ночь на 5 января в одном из новостроев Киева выбросилась из окна 28-летняя девушка. Трагедия произошла по адресу Заречная, 1г. В квартире девушки нашли три предсмертные записки, которые были адресованы разным людям. Об этом сообщает "Информатор".

Тело несчастной обнаружил утром дворник, хотя самоубийство произошло около трех утра. Дверь в квартиру была открыта. На кухонном столе стояли три бокала с недопитым шампанским и лежали записки, которые были адресованы разным людям. Выяснилось, что погибшую звали Надежда. На ее теле следов насилия не обнаружили, но от тела осталось немного.

Одна из них была адресована, скорее всего, брату погибшей, который живет сейчас в Израиле. В ней Надежда писала, что любит и просила прощения. "Я тебе много чего могу сказать, но просто прости меня", —писала девушка.

Вторая записка была адресована некому Александру. Она была о любви. "Люблю тебя больше жизни! Люблю, несмотря ни на что. Но зато я решила нашу проблему".

В третьей записке Надежда писала кому-то из родственников и благодарила за поддержку.

Оставила три записки: в Киеве с 23-го этажа выбросилась девушкаОставила три записки: в Киеве с 23-го этажа выбросилась девушкаФото: Место суицида (kiev.informator.ua)

Надежда от полученных травм скончалась на месте.

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