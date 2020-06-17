У відділку поліції побили дівчину: скандал на Закарпатті отримав продовження

Дівчину побили у відділку поліції на Закарпатті (колаж: РБК-Україна)

Співробітниця поліції вибачилася перед постраждалою дівчиною та пояснила, що просто "зірвалася"

У відділку поліції побили 18-річну дівчину в Міжгір'ї на Закарпатті, після чого правоохоронці почали службове розслідування, було відкрито кримінальне виробництво через перевищення влади або службових повноважень.

Як розповіла потерпіла Валерія Чепара, її побила жінка-поліцейська на очах у колег-чоловіків. При цьому "копи" відпустили з відділку хлопця, через нападки якого ввечері в алеї дівчина і викликала правоохоронців. Про це передає "Суспільне Закарпаття".

Валерія розповіла подробиці інциденту в ніч проти 14 червня. За словами дівчини, вони відпочивали компанією в центрі Міжгір'я. Коли до них почали чіплятися хлопці, вона викликала поліцію. До відділку забрали і її, і одного з хлопців.

"Вони мене в машину спочатку заштовхнули. Провели в приймальню. Потім ця жінка сіла і почала зі мною розмову. Я дивлюся на неї та кажу: "Я вам зателефонувала, щоб ви поговорили з хлопцями, а ви берете у мене допит. А цей, що ображав мене різними словами біля вас, ви його навіть не допитуєте. Він ходить у вас відділком, ніби ні в чому не винен", - каже Валерія.

Того хлопця поліцейські просто відпустили й нічого не зробили. А саму дівчину залишили у відділку. Незабаром між нею і співробітницею поліції почалася сутичка.

"Вона до мене підійшла, штовхнула мене - я вдарилася об стенд головою. Потім вона хотіла завдати мені удари по обличчю, але в неї не вийшло, бо я прикрила лице. В неї вийшло мене подряпати - на шиї залишилася подряпина. Вона хотіла мене бити, я тримала її руки. Потім вона рази чотири вдарила мене ногою в живіт", - розповіла дівчина журналістам.

В цей час, за її словами, у відділку були й інші "копи".

"Там були ще в дільниці в кімнаті, де сидять патрульні, там сиділи поліцейські й вони нічого не робили. Ці - й одна, й інший - наді мною знущалися, а ті сиділи в кімнаті і взагалі нічого не робили", - обурюється Валерія.

У понеділок дівчина повернулася в дільницю і написала заяву. Її викликала до себе та ж співробітниця поліції, яка її била. Розмову Валерія записала на диктофон:

"- Будь добра, пробач мені. Так, я зірвалася. Прошу тебе чисто від душі: пробач мені.

- Я вас пробачаю, але я це вже не залишу, чесно".

Мати дівчини Марта Чепара розповіла, що 16-го вранці у її дочки зняли побої.

"Будемо звертатися до усіх сфер, тому що я дитину не для того народила, щоб над нею знущалися і так били. І я надіюся на справедливість, що є якийсь закон і вона буде покарана", - розповіла жінка.

За її словами, жінка-"коп" живе по сусідству з їх родиною, і раніше жодних конфліктних ситуацій у них не виникало.

Як заявила прес-секретарка Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, стосовно підозрюваної проводять службову перевірку.

"За даним фактом в поліції вже відкрито кримінальне провадження за перевищення влади або службових повноважень. Ці матеріали кримінального провадження будуть скеровані до Державного бюро розслідувань за підслідністю. І, окрім цього, в Головному управлінні Нацполіції розпочато службову перевірку, під час якої буде з’ясовано всі обставини даної події", - розповіла вона.

Відео: Дівчину побили у відділку поліції на Закарпатті - розпочато службове розслідування

Раніше ми писали про те, що в новина про побиття поліцейською на Закарпатті дівчини розлютила мережу.

Також нещодавно стався кричущий інцидент, коли під Луганськом поліцейський викинув з вікна 27-річну дівчину на очах у дитини.

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Автор: Володимир Костирін