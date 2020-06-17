В отделении полиции избили девушку: скандал на Закарпатье получил продолжение

Девушку избили в отделении полиции на Закарпатье (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудница полиции извинилась перед пострадавшей девушкой и объяснила, что просто "сорвалась"

В отделении полиции избили 18-летнюю девушку в Межгорье на Закарпатье, после чего правоохранители начали служебное расследование, было открыто уголовное производство за превышение власти или служебных полномочий.

Как рассказала потерпевшая Валерия Чепара, ее побила женщина-полицейская на глазах у коллег-мужчин. При этом "копы" отпустили из отделения парня, из-за нападок которого вечером в аллее девушка и вызвала правоохранителей. Об этом передает "Общественное Закарпатье".

Валерия рассказала подробности инцидента в ночь на 14 июня. По словам девушки, они отдыхали компанией в центре Межгорье. Когда к ним начали приставать парни, она вызвала полицию. В участок забрали и ее, и один из ребят.

"Они меня в машину сначала втолкнули. Провели в приемную комнату. Затем эта женщина села и начала со мной разговор. Я смотрю на нее и говорю: "Я вам позвонила, чтобы вы поговорили с ребятами, а вы берете у меня допрос. А этот, оскорблял меня разными словами у вас, вы его даже не допрашиваете. Он ходит в вас по участку, будто ни в чем не виноват", - говорит Валерия.

Того парня полицейские просто отпустили и ничего не сделали. А саму девушку оставили в отделении. Вскоре между ней и сотрудницей полиции началась потасовка.

"Она ко мне подошла, толкнула меня - я ударилась о стенд головой. Затем она хотела нанести мне удары по лицу, но у нее не получилось, я прикрыла лицо. У нее получилось меня поцарапать - на шее осталась царапина. Она хотела меня бить, я держала ее руки. Затем она раза четыре ударила меня ногой в живот", - рассказала девушка журналистам.

В это время, по ее словам, в отделении были и другие "копы".

"Там были еще в участке в комнате, где сидят патрульные, там сидели полицейские и они ничего не делали. Эти - и одна, и другой - надо мной издевались, а те сидели в комнате и вообще ничего не делали", - возмущается Валерия.

В понедельник девушка вернулась в участок и написала заявление. Ее вызвала к себе та же сотрудница полиции, которая ее била. Разговор Валерия записала на диктофон:

"- Будь добра, прости меня. Да, я сорвалась. Прошу тебя чисто от души: прости меня.

- Я вас прощаю, но я это уже не оставлю, честно".

Мать девушки Марта Чепара рассказала, что 16-го утром у ее дочери сняли побои.

"Будем обращаться ко всем сферам, потому что я ребенка не для того родила, чтобы над ней издевались и так били. И я надеюсь на справедливость, что есть какой-то закон и она будет наказана", - рассказала женщина.

По ее словам, женщина-"коп" живет по соседству с их семьей, и прежде никаких конфликтных ситуаций у них не возникало.

Как заявила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатья Анна Дан, в отношении подозреваемой проводят служебную проверку.

"По данному факту в полиции уже открыто уголовное производство за превышение власти или служебных полномочий. Эти материалы уголовного производства будут направлены в Государственный бюро расследований по подследственности. И, кроме этого, в Главном управлении Нацполиции начата служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства данного происшествия", - рассказала она.

Видео: Девушку избили в отделении полиции на Закарпатье - начато служебное расследование

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Автор: Владимир Костырин