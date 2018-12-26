"Подякувала": у Києві жінка викрала авто і влетіла в стовп

Колаж РБК-Україна

Поліція виявила у жінки ознаки алкогольного сп'яніння

У Києві жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, поцупила чужий автомобіль і влетіла на ньому в стовп. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції міста Києва.

Інцидент стався на проспекті Перемоги у Святошинському районі столиці ввечері у вівторок, 25 грудня.

Водій автомобіля "БМВ" запропонував підвезти жінку, але під час поїздки між ними розгорівся конфлікт. Водій зажадав, щоб жінка звільнила салон машини, але вона відмовилася. Він вийшов з автомобіля, щоб силою її витягнути з салону, але в цей момент жінка, скористалася відсутністю водія і пересіла на його сидіння.

Впоратися з керуванням авто вона не змогла і влетіла у стовп. На місце події була викликана патрульна поліція, яка затримала порушницю. Її доставили до Святошинського відділення поліції.

З'ясувалося, що "угонщіца" – 36-річна мешканка Києва, яка раніше не притягувалася. Також у неї були відзначені ознаки алкогольного сп'яніння.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 289 ККУ (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Якщо її провина буде доведена, їй загрожує термін до 5 років позбавлення волі.

На даний момент її відпустили під особисте зобов'язання.

Фото: Національна поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Житомирській області в результаті ДТП постраждали 7 осіб.

А також писали про те, що у Києві п'яний водій збив жінку на велосипеді і зник з місця події.

Відео: РБК-Україна