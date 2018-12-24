Сбил женщину и скрылся: под Киевом поймали пьяного нарушителя

Коллаж РБК-Украина

Пострадала женщина, которая ехала на велосипеде по обочине

В Киевской области водитель сбил женщину на велосипеде и скрылся с места преступления. Нарушителя поймал случайный свидетель ДТП, который оказался сотрудником Патрульной полиции. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Инцидент произошел в селе Белогородка Киевской области. Водитель автомобиля "Рено Трафик" белого цвета совершил наезд на местную жительницу, которая ехала по обочине на велосипеде. Нарушитель после наезда сразу скрылся с места ДТП.

Однако свидетелем наезда стал патрульный полицейский Евгений Короп, который возвращался с ночного дежурства. Он позвонил своим коллегам и рассказал об инциденте. Кроме того, патрульный запомнил номера автомобиля и указал направление, в котором скрылся злоумышленник.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Экипаж патрульных благодаря ориентировке быстро смог найти "Рено Трафик" с водителем-нарушителем. Мужчина не отреагировал на требование полиции остановиться и ускорил движение. Для того, чтобы его задержать, полицейским пришлось применить блокировку.

За рулем оказался 49-летний киевлянин, который во время общения с патрульными вел себя агрессивно. Полицейские отметили, что у мужчины присутствуют признаки алкогольного опьянения.

Проверка на приборе "Драгер" показала в крови водителя 1,5 промилле алкоголя, при допустимой норме 0,2 промилле.

Кроме того, мужчина сказал, что начал убегать от полиции потому что не понял, что произошло и что от него хотели патрульные.

"Не важно на службе или отдыхаешь после дежурства патрульный всегда остается полицейским. Ведь служить и защищать - это наша обязанность. Спасибо офицеру полиции Евгению Коропу за его бдительность и добросовестное выполнение долга полицейского. Он своим примером показывает, что приоритет нашей работы - это жизнь людей. На момент интенданту блюститель порядка уже находился вне службы. Мы благодарны полицейским, и верим, что таким людям под силу изменить жизнь нашей страны к лучшему! Будем сознательными и ответственными!", - так полиция поблагодарила патрульного, который помог поймать преступника.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве задержали подозреваемого в нападении на таксиста.

А также писали о том, что всплыли шокирующие детали убийства женщины в Киеве.

Видео: РБК-Украина