Збив жінку і втік: під Києвом спіймали п'яного порушника

Колаж РБК-Україна

Постраждала жінка, яка їхала на велосипеді по узбіччю

У Київській області водій збив жінку на велосипеді і зник з місця злочину. Порушника зловив випадковий свідок ДТП, який виявився співробітником Патрульної поліції. Про це повідомили в співтоваристві "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Інцидент стався в селі Білогородка Київської області. Водій автомобіля "Рено Трафік" білого кольору скоїв наїзд на місцеву жительку, яка їхала по узбіччю на велосипеді. Порушник після наїзду відразу втік з місця ДТП.

Однак свідком наїзду став патрульний поліцейський Євген Короп, який повертався з нічного чергування. Він подзвонив своїм колегам і розповів про інцидент. Крім того, патрульний запам'ятав номери автомобіля і вказав напрямок, в якому втік зловмисник.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Екіпаж патрульних завдяки орієнтуванню швидко зміг знайти "Рено Трафік" з водієм-порушником. Чоловік не відреагував на вимогу поліції зупинитися і прискорив рух. Для того, щоб його затримати, поліцейським довелося застосувати блокування.

За кермом виявився 49-річний киянин, який під час спілкування з патрульними вів себе агресивно. Поліцейські відзначили, що у чоловіка присутні ознаки алкогольного сп'яніння.

Перевірка на приладі "Драгер" показала в крові водія 1,5 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2 проміле.

Крім того, чоловік сказав, що почав тікати від поліції бо не зрозумів, що сталося і що від нього хотіли патрульні.

"Не важливо на службі або відпочиваєш після чергування патрульний завжди залишається поліцейським. Адже служити і захищати - це наш обов'язок. Спасибі офіцерові поліції Євгену Коропу за його пильність і сумлінне виконання обов'язку поліцейського. Він своїм прикладом показує, що пріоритет нашої роботи - це життя людей. На момент интенданту правоохоронець перебував поза службою. Ми вдячні поліцейським, і віримо, що таким людям під силу змінити життя нашої країни на краще! Будемо свідомими та відповідальними!", - так поліція подякувала патрульного, який допоміг спіймати злочинця.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

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Відео: РБК-Україна