Забил до смерти: всплыли шокирующие детали убийства женщины в Киеве

Иллюстративное фото: facebook.com

Изверг признался в том, что забил женщину до смерти

За жестокое убийство 43-летней женщины, обнаженное тело которой, прикрытое одеждой, недавно нашли на территории строительства в Софиевской Борщаговке, задержали 28-летнего ранее судимого жителя Полтавщины. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области в Facebook.

Мужчина сознался в содеянном и предоставил сотрудникам полиции правдивые показания ужасного преступления. Ранее мужчина уже отбывал наказание за совершение покушения на умышленное убийство и освободился из мест лишения свободы в прошлом году досрочно, а в Киев приехал на заработки - говорится в сообщении Нацполиции.

Иллюстративное фото (instagram.com)

В ведомстве говорят, что он работал на стройке разнорабочим - там и познакомился со своей будущей жертвой - она приехала из Львовской области в поисках заработка.

Со слов злоумышленника, он распивал с новой знакомой спиртные напитки, и после того, как последняя согласилась вступить с ним в интимную близость, он схватил женщину за волосы и принялся бить ее о металлические трубы. Впоследствии он взял двухметровый деревянный брус и продолжил избивать жертву. После того как он убедился, что женщина мертва - преступник прикрыл труп одеждой и пошел спать.

Задержали убийцу на рабочем месте - на стройке. Ему объявлено подозрение в умышленном убийстве.

Напомним, ранее мы писали о задержание мужчины, который напал на подростка в Киеве.

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