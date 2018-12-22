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"Вдарив перед відходом": спливли подробиці вбивства депутата під Дніпром

STYLERЖиття    22.12.2018 - 16:35
"Вдарив перед відходом": спливли подробиці вбивства депутата під Дніпром
Фото: Швидка допомога (РБК-Україна)

У будинку знаходилася дружина з донькою

Депутата Криничанської районної ради VII скликання Олександра Грушка вбили в ході пограбування, коли в будинку знаходилися його дружина і дочка. Про це повідомляє "Оглядач".

"Злочин стався у селі Саксаганское Криничанського району, повідомили в місцевій обласної поліції. Вбитого звуть Олександр Грушка, він був депутатом Криничанської районної ради VІІ скликання. Також йому належало сільськогосподарське підприємство "Карат Плюс", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося пізніше, нападників було троє. Вони були в балаклаві і озброєні ножем і пістолетом.

"В будинку в момент нападу, крім господаря, знаходилися його дружина і дочка. Грабіжники, погрожуючи зброєю, зв'язали всіх скотчем, зірвали з жінки прикраси і забрали мобільні телефони", - підкреслюється в повідомленні.

Після цього злочинці змусили чоловіка віддати їм гроші: 50 тисяч гривень і 20 тисяч доларів. В останній момент, коли вони вже стали йти, один з них вдарив чоловіка ножем під ребра. Від поранень той помер у кареті "швидкої".

Нагадаємо,в одному із селищ Криничанського району (Дніпропетровська обл.) під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство учасника АТО Віталія Олешка ("Сармата") Євгену Бродському у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці.

Додамо, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували в Маріуполі діяльність міжнародної організованої угруповання, яке спеціалізувалася на вимаганні грошей у громадян.

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