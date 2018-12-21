ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Будто кости собакам": под Киевом депутаты попиарились на детях

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 12:30
"Будто кости собакам": под Киевом депутаты попиарились на детях
Коллаж РБК-Украина

На каждом новогоднем подарке стояло имя благодетеля

Двое депутатов пришли в одну из школ города Буча Киевской области и устроили там раздачу новогодних подарков. Об этом сообщила пользователь Алена Жежера в сообществе "Громада Бучи" в социальной сети Facebook.

Женщина рассказала, что в помещение школы пришли народные депутаты Ирпеньского городского совета от партии "Новые лица" Игорь Оверко и Петр Король. Они собрали детей в актовом зале и начали в толпу кидать подарки в виде коробок с киндер-сюрпризами. А дети вынуждены были их ловить.

Алена Жежера отметила, что на коробках были написаны имена депутатов.

"И это не просто подарки, на них большими буквами написано имя благодетеля, чтоб родители были в курсе, вдруг чего", - написала пользователь.

&quot;Будто кости собакам&quot;: под Киевом депутаты попиарились на детях

Скриншот поста (facebook.com/"Громада Бучи")

 

Скриншот фото (facebook.com/"Громада Бучи")

В сети возмутились таким поступком депутатов и сравнили такое вручение подарков с киданием костей для собаки. Кроме того, комментаторы отметили, что политическая агитация в школах запрещена и депутаты нарушают закон.

"Как кости собакам...какое унижение", "Какой позор! Подарки кидают как собакам. Дальше будут кормить с лопаты. Вот так воспитывают рабов, главное всегда в деталях. Вопрос, подадут ли родители в суд за унижение детей?" - написали в комментариях. 

Одна из пользователей написала, что это было сделано в виде игры, но что автор поста ей ответила, что ради игры могли бы и мячик покидать.

&quot;Будто кости собакам&quot;: под Киевом депутаты попиарились на детях&quot;Будто кости собакам&quot;: под Киевом депутаты попиарились на детях&quot;Будто кости собакам&quot;: под Киевом депутаты попиарились на детях

Скриншот комментариев (facebook.com/"Громада Бучи")

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Верховной Раде произошла массовая драка народных избранников.

А также писали о том, что украинцы в сети высказали свое мнение о драках в Верховной Раде.

Дома с семьей или на Мальдивах: где народные депутаты будут праздновать Новый год "Ротика прикрой": нардепы разгромили студию в прямом эфире
Новости Украины Бучанардепдепутаты
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь