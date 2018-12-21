"Ніби кістки собакам": під Києвом депутати попіарились на дітях

Колаж РБК-Україна

На кожному новорічному подарунку стояло ім'я благодійника

Двоє депутатів прийшли в одну з шкіл міста Буча Київської області і влаштували там роздачу новорічних подарунків. Про це повідомила користувач Олена Жежера в співтоваристві "Громада Бучі" в соціальній мережі Facebook.

Жінка розповіла, що приміщення школи прийшли народні депутати Ірпінської міської ради від партії "Нові обличчя" Ігор Оверко і Петро Король. Вони зібрали дітей в актовому залі і почали кидати в натовп подарунки у вигляді коробок з кіндер-сюрпризами. А діти змушені були їх ловити.

Олена Жежера зазначила, що на коробках були написані імена депутатів.

"І це не просто подарунки, на них великими літерами написано ім'я благодійника, щоб батьки були у курсі, раптом що", - написала користувач.

Скріншот поста (facebook.com/"Громада Бучі")

Скріншот фото (facebook.com/"Громада Бучі")

У мережі обурилися таким вчинком депутатів і порівняли таке вручення подарунків з киданням кісток для собаки. Крім того, коментатори зазначили, що політична агітація в школах заборонена і депутати порушують закон.

"Як кістки собакам...яке приниження", "Яка ганьба! Подарунки кидають як собакам. Далі будуть годувати з лопати. Ось так виховують рабів, головне завжди в деталях. Питання, подадуть батьки в суд за приниження дітей?" - написали в коментарях.

Одна з користувачів написала, що це було зроблено у вигляді гри, але автор поста їй відповіла, що заради гри могли б і покидати м'ячик.

Скріншот коментарів (facebook.com/"Громада Бучі")

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Верховній Раді сталася масова бійка народних обранців.

А також писали про те, що українці в мережі висловили свою думку про бійках у Верховній Раді.