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"Хорошо, но мало": украинцы о массовой драке в Раде (видео, фото)

STYLERКурьезы    20.12.2018 - 14:52

Видео: YouTube/Vlad Krasinskiy

20 декабря в Верховной Раде Украины нардеп-"оппоблоковец" Нестор Шуфрич подрался с Юрием Березой ​​из "Народного фронта".

Причиной конфликта, в котором были задействованы около 20 слуг народа, стало то, что Шуфрич сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!". Это и не понравилось Березе, который считает, что лидеру "Украинского выбора" место за решеткой.

Видео: twitter.com/chesno_movement

Инцидент, к слову, произошел сразу после голосования за переименование УПЦ МП в "Русскую православную церковь".

Пользователи сети активно обсуждают массовую драку в парламенте.

"Шуфрич, Бойко и Новинский отхватили пи@дюлин от Нарфронта в Раде. Наконец-то, что-то достойное внимания", - написал в Facebook блогер Антон Ходза.

В комментариях к его посту один из юзеров подметил, что "впервые за 5 лет какая-то польза от НФ".

 

Драка в Раде (фото: twitter.com/olehpalto)

"Украинская народная традиция - от@зди регионала! Предрождественский этап объявлен открытым!" - пошутил Ярослав Масюк.

Некоторые пользователи остались расстроенными после просмотра видео.

"Хорошо, но мало", - написал один.

"Слабенько", - добавил другой.

&quot;Хорошо, но мало&quot;: украинцы о массовой драке в Раде (видео, фото)

Скриншот поста (twitter.com/antonohaio)

&quot;Хорошо, но мало&quot;: украинцы о массовой драке в Раде (видео, фото)

Скриншот поста (twitter.com)

&quot;Хорошо, но мало&quot;: украинцы о массовой драке в Раде (видео, фото)

Скриншот поста (twitter.com/antonohaio)

"Шуфрич отхватил хук справа", - подметил один юзер и добавил, что "счетчик обнулять рано".

&quot;Хорошо, но мало&quot;: украинцы о массовой драке в Раде (видео, фото)

Скриншот поста (twitter.com)

&quot;Хорошо, но мало&quot;: украинцы о массовой драке в Раде (видео, фото)

Скриншот поста (twitter.com)

Ранее народные депутаты Олег Барна и Юрий Левченко подрались во время дискуссии на телеканале "Рада". При этом парламентарии разгромили студию, повредив телевизионное оборудование.

Также мы писали о том, что Червоненко и Рыбчинский в прямом эфире устроили разборки, обзывая друг друга "овцой" и "нулевым барабаном".

Видео: РБК-Украина

В Раде произошла массовая драка из-за Медведчука Рада обязала УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь
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