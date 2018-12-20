"Хорошо, но мало": украинцы о массовой драке в Раде (видео, фото)

Видео: YouTube/Vlad Krasinskiy

20 декабря в Верховной Раде Украины нардеп-"оппоблоковец" Нестор Шуфрич подрался с Юрием Березой ​​из "Народного фронта".

Причиной конфликта, в котором были задействованы около 20 слуг народа, стало то, что Шуфрич сорвал с парламентской трибуны плакат "Агента Путина Медведчука - под суд!". Это и не понравилось Березе, который считает, что лидеру "Украинского выбора" место за решеткой.

Бійка депутатів з @NarodnyiFront та @oppositionbloc у @verkhovna_rada



Бійку спровокував нардеп Нестор Шуфрич, який зірвав з трибуни ВРУ плакат про Віктора Медведчука, який представники "Народного фронту" неодноразово вішали там протягом останніх пленарних днів. pic.twitter.com/cPfXPOJ2os — ЧЕСНО (@chesno_movement) December 20, 2018

Видео: twitter.com/chesno_movement

Инцидент, к слову, произошел сразу после голосования за переименование УПЦ МП в "Русскую православную церковь".

Пользователи сети активно обсуждают массовую драку в парламенте.

"Шуфрич, Бойко и Новинский отхватили пи@дюлин от Нарфронта в Раде. Наконец-то, что-то достойное внимания", - написал в Facebook блогер Антон Ходза.

В комментариях к его посту один из юзеров подметил, что "впервые за 5 лет какая-то польза от НФ".

Драка в Раде (фото: twitter.com/olehpalto)

"Украинская народная традиция - от@зди регионала! Предрождественский этап объявлен открытым!" - пошутил Ярослав Масюк.

Некоторые пользователи остались расстроенными после просмотра видео.

"Хорошо, но мало", - написал один.

"Слабенько", - добавил другой.

Скриншот поста (twitter.com/antonohaio)

Скриншот поста (twitter.com)

Скриншот поста (twitter.com/antonohaio)

"Шуфрич отхватил хук справа", - подметил один юзер и добавил, что "счетчик обнулять рано".

Скриншот поста (twitter.com)

Скриншот поста (twitter.com)

Ранее народные депутаты Олег Барна и Юрий Левченко подрались во время дискуссии на телеканале "Рада". При этом парламентарии разгромили студию, повредив телевизионное оборудование.

Также мы писали о том, что Червоненко и Рыбчинский в прямом эфире устроили разборки, обзывая друг друга "овцой" и "нулевым барабаном".

Видео: РБК-Украина