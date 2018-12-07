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"Ротика прикрой": нардепы разгромили студию в прямом эфире

STYLERЖизнь    07.12.2018 - 10:52

Видео: YouTube/RadaTVchannel

Народные депутаты Олег Барна и Юрий Левченко подрались в прямом эфире во время дискуссии на телеканале "Рада". При этом, как видно на видео, парламентарии разгромили студию, повредив телевизионное оборудование.

Барна, который не так давно обругал журналиста матом, и Левченко не нашли между собой общего языка во время часового, итогового прямого эфира программы "PROПАРЛАМЕНТ". 

Так, сначала Барна обвинил "свободовца" Левченко и его коллег в "импотенции" и посоветовал "прикрыть своего ротика". Кроме того, член партии БПП сказал Юрию, что тот "как прислужник должен пойти в АТО повоевать".

&quot;Ротика прикрой&quot;: нардепы разгромили студию в прямом эфире

Скриншот

После спича скандального парламентария, Левченко заявил, что Барна "показал свой уровень".

"Человек, который пьяный врезается в трамваи в Киеве, так, что трамвай переворачивается...", - продолжил "свободовец".

&quot;Ротика прикрой&quot;: нардепы разгромили студию в прямом эфире

Скриншот

Но Барна, который летом, будучи за рулем своего автомобиля, на полной скорости столкнулся с трамваем на площади Победы, в результате чего народный избранник серьезную травму, а  трамвай сошел с рельсов, набросился на Левченко с кулаками.

&quot;Ротика прикрой&quot;: нардепы разгромили студию в прямом эфире

Скриншот

В результате драки нардеп от "Свободы" упал вместе со стулом и повредил студийное оборудование.

&quot;Ротика прикрой&quot;: нардепы разгромили студию в прямом эфире

Скриншот

Ведущим и гостям студии пришлось разнимать нардепов-драчунов.

Ранее мы писали о том, что Червоненко и Рыбчинский в прямом эфире устроили разборки, обзывая друг друга "овцой" и "нулевым барабаном".

Видео: РБК-Украина

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