"Нулевой, овца, пустой барабан": Червоненко и Рыбчинский в прямом эфире устроили разборки

Видео: YouTube / NEWSONE

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко устроил словесную перепалку с внефракционным народным депутатом Евгением Рыбчинским в прямом эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne. Видео их конфликта опубликовано в открытом доступе на YouTube.

Экс-глава министерства обозвал народного избранника "овцой" и "неудачным продюсером".

Скрин: YouTube / NEWSONE

Рыбчинский упрекал Червоненко в том, что тот был "никаким" министром, так и не выучил украинский язык, хотя длительное время жил во Львове.

Помимо "украиноненавистника" и "украинофоба", депутат назвал оппонента вором.

Скрин: YouTube / NEWSONE

"Человек, который разрушал страну и крал из министерства внутренних дел, учит людей, которые пытаются создать новую украинскую страну", - заявил Рыбчинский.

Червоненко рассказал, что построил заводы. Он заявил, что отец Рыбчинского был великим, а тот "нулевой" и "пустой барабан".

Фото: скриншот: YouTube / NEWSONE

Ранее сообщалось, что между нардепом Александром Вилкулом ("Оппозиционный блок") и Алексеем Гончаренко (Блок Петра Порошенко) в прямом эфире одного из телеканалов произошла словесная перепалка, в ходе которой они обменивались взаимными оскорблениями и чуть не подрались.

Напомним, что мы также писали о том, что внефракционный нардеп Сергей Мельничук и депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько устроили драку после эфира ток-шоу на одном из телеканалов.

Напомним, что недавно политический обозреватель телеканала CNN Ана Наварро в прямом эфире дважды обозвала президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из-за его отношения к иммигрантам "расистской свиньей".

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Видео: РБК-Украина