"Нульовий, вівця, порожній барабан": Червоненко і Рибчинський в прямому ефірі влаштували розбірки

Відео: YouTube / NEWSONE

Колишній міністр транспорту України Євген Червоненко влаштував словесну перепалку із позафракційним народним депутатом Євгеном Рибчинським в прямому ефірі ток-шоу "Український формат" на телеканалі NewsOne. Відео їх конфлікту опубліковано у відкритому доступі на YouTube.

Екс-глава міністерства обізвав народного обранця "вівцею" і "невдалим продюсером".

Скрін: YouTube / NEWSONE

Рибчинський дорікав Червоненку в тому, що той був "ніяким" міністром, не вивчив українську мову, хоча тривалий час жив у Львові.

Окрім "україноненависника" та "українофоба", депутат назвав опонента злодієм.

Скрін: YouTube / NEWSONE

"Чоловік, який руйнував країну і крав з міністерства внутрішніх справ, вчить людей, які намагаються створити нову українську країну", - заявив Рибчинський.

Червоненко розповів, що побудував заводи. Він заявив, що батько Рибчинського був великим, а той "нульовий" і "порожній барабан".

Фото: скріншот: YouTube / NEWSONE

Раніше повідомлялося, що між нардепом Олександром Вілкулом ("Опозиційний блок") і Олексієм Гончаренком (Блок Петра Порошенка) у прямому ефірі одного з телеканалів відбулася словесна перепалка, в ході якої вони обмінювалися взаємними образами і мало не побилися.

Нагадаємо, що ми також писали про те, що позафракційний нардеп Сергій Мельничук і депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько влаштували бійку після ефіру ток-шоу на одному з телеканалів.

Нагадаємо, що нещодавно політичний оглядач телеканалу CNN Ана Наварро у прямому ефірі двічі обізвала президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа через його ставлення до іммігрантів "расистської свинею".

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Відео: РБК-Україна