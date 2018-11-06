"Иди сюда, я тебе уши откручу": нардепы устроили разборки в прямом эфире

Фото: коллаж РБК-Украина

Конфликту предшествовала тема убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Видео: YouTube / Телеканал ZIK

Между народными депутатами Александром Вилкулом ("Оппозиционный блок") и Алексеем Гончаренко (Блок Петра Порошенко) произошла словесная перепалка, в ходе которой они обменивались взаимными оскорблениями и чуть не подрались. Все это происходило в прямом эфире на ток-шоу "Гра з вогнем" на телеканале ZIK, а видео ссоры опубликовано на YouTube-канале.

Конфликту предшествовала тема убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Во время обсуждения Вилкул поставил под сомнение, что расследование преступления будет завершено, и почему-то переключился на своего политического опонента в студии.

"У нас убит Шеремет – ничего не расследовано, убит Олесь Бузина – ничего не расследовано. И я считаю, что рассуждать о Екатерине Гандзюк не может такой подонок, как Алексей Гончаренко, который снимал бьющихся в агонии людей возле Дома профсоюзов в Одессе", – рассказал "оппоблоковец".

Скрин: YouTube / Телеканал ZIK

Гончаренко в свою очередь обвинил того во лжи, обозвал "подонком" и "ублюдком" и заявил, что защищал Одессу от подобных Вилкулу "существ". Также он потребовал обнародовать видео, о котором идет речь.

"Я помогал людям, и оказывал им первую помощь. Что ты несешь! Полный бред!", - заявил Гончаренко.

"Иди сюда, я тебе уши откручу... я тебе по морде дам… конченая мр*зь", – ругался Вилкул. Также он несколько раз просил ведущую заканчивать передачу.

Скрин: YouTube / Телеканал ZIK

Ранее сообщалось, что народный депутат из группы "Воля народа" Сергей Шахов и депутат-"радикал" Игорь Мосийчук устроили очередную драку.

Также мы писали о том, что внефракционный народный депутат Сергей Мельничук и депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько устроили драку после эфира ток-шоу на одном из телеканалов.

Напомним, недавно политический обозреватель телеканала CNN Ана Наварро в прямом эфире дважды обозвала президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из-за его отношения к иммигрантам "расистской свиньей".

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Видео: РБК-Украина