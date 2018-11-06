"Йди сюди, я тобі вуха відкручу": нардепи влаштували розбірки в прямому ефірі

Фото: колаж РБК-Україна

Конфлікту передувала тема вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк

Відео: YouTube / Телеканал ZIK

Між народними депутатами Олександром Вілкулом ("Опозиційний блок") і Олексієм Гончаренком (Блок Петра Порошенка) відбулася словесна перепалка, в ході якої вони обмінювалися взаємними образами і мало не побилися. Все це відбувалося в прямому ефірі на ток-шоу "Гра з вогнем" на телеканалі ZIK, а відео сварки опубліковано на YouTube-каналі.

Конфлікту передувала тема вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Під час обговорення Вілкул поставив під сумнів, що розслідування злочину буде завершено, і чомусь переключився на свого політичного опонента в студії.

"У нас вбито Шеремета – нічого не розслідувано, вбито Олеся Бузину – нічого не розслідувано. І я вважаю, що міркувати про Катерину Гандзюк не може такий покидьок, як Олексій Гончаренко, який знімав людей, які б'ються в агонії біля Будинку профспілок в Одесі", – розповів "опоблоківець".

Скрін: YouTube / Телеканал ZIK

Гончаренко в свою чергу звинуватив того у брехні, обізвав "покидьком" і "виродком" і заявив, що захищав Одесу від подібних Вілкулу "істот". Також він вимагав оприлюднити відео, про яке йде мова.

"Я допомагав людям, і робив їм першу допомогу. Що ти несеш! Повна маячня!", - заявив Гончаренко.

"Йди сюди, я тобі вуха відкручу... я тобі по пиці дам... кінчена мр*зь", – лаявся Вілкул. Також він кілька разів просив провідну закінчувати передачу.

Скрін: YouTube / Телеканал ZIK

Раніше повідомлялося, що народний депутат з групи "Воля народу" Сергій Шахов і депутат-"радикал" Ігор Мосійчук влаштували чергову бійку.

Також ми писали про те, що позафракційний народний депутат Сергій Мельничук і депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько влаштували бійку після ефіру ток-шоу на одному з телеканалів.

Нагадаємо, нещодавно політичний оглядач телеканалу CNN Ана Наварро в прямому ефірі двічі обізвала президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа через його ставлення до іммігрантів "расистської свинею".

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Відео: РБК-Україна