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"Ротика прикрий": нардепи розгромили студію в прямому ефірі

STYLERЖиття    07.12.2018 - 10:52

Відео: YouTube/RadaTVchannel

Народні депутати Олег Барна та Юрій Левченко побилися в прямому ефірі під час дискусії на телеканалі "Рада". При цьому, як видно на відео, парламентарії розгромили студію, пошкодивши телевізійне обладнання.

Барна, який не так давно облаяв матом журналіста, і Левченко не знайшли між собою спільної мови під час годинного, підсумкового прямого ефіру програми "PROПАРЛАМЕНТ".

Так, спочатку Барна звинуватив "свободівця" Левченка та його колег в "імпотенції" і порадив "прикрити свого ротика". Крім того, член партії БПП сказав Юрію, що той "як прислужник повинен піти в АТО повоювати".

&quot;Ротика прикрий&quot;: нардепи розгромили студію в прямому ефірі

Скріншот

Після спічу скандального парламентарія, Левченко заявив, що Барна "показав свій рівень".

"Людина, яка п'яна врізається в трамваї у Києві, так, що трамвай перевертається...", - продовжив "свободівець".

&quot;Ротика прикрий&quot;: нардепи розгромили студію в прямому ефірі

Скріншот

Але Барна, який влітку, перебуваючи за кермом свого автомобіля, на повній швидкості зіткнувся з трамваєм на площі Перемоги, в результаті чого народний обранець серйозну травму, а трамвай зійшов з рейок, накинувся на Левченко з кулаками, не давши тому договорити.

&quot;Ротика прикрий&quot;: нардепи розгромили студію в прямому ефірі

Скріншот

В результаті бійки нардеп від "Свободи" впав разом зі стільцем і пошкодив студійне обладнання.

&quot;Ротика прикрий&quot;: нардепи розгромили студію в прямому ефірі

Скріншот

Ведучим і гостям студії довелося рознімати нардепів-задирак.

Раніше ми писали про те, що Червоненко і Рибчинський в прямому ефірі влаштували розбірки, обзиваючи один одного "вівцею" і "нульовим барабаном".

Відео: РБК-Україна

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