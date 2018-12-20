"Добре, але мало": українці про масову бійку в Раді (відео, фото)

Відео: YouTube/Vlad Krasinskiy

20 грудня у Верховній Раді України нардеп-"опоблоковець" Нестор Шуфрич побився з Юрієм Березою з "Народного фронту".

Причиною конфлікту, в якому були задіяні близько 20 слуг народу, стало те, що Шуфрич зірвав з парламентської трибуни плакат "Агента Путіна Медведчука - під суд!". Це і не сподобалося Березі, який вважає, що лідеру "Українського вибору" місце за гратами.

Бійка депутатів з @NarodnyiFront та @oppositionbloc @verkhovna_rada



Бійку спровокував нардеп Нестор Шуфрич, який зірвав з трибуни ВРУ плакат про Віктора Медведчука, який представники "Народного фронту" неодноразово вішали там протягом останніх пленарних днів. pic.twitter.com/cPfXPOJ2os — ЧЕСНО (@chesno_movement) December 20, 2018

Відео: twitter.com/chesno_movement

Інцидент, до речі, стався відразу після голосування за перейменування УПЦ МП у "Російську православну церкву".

Користувачі мережі активно обговорюють масову бійку в парламенті.

"Шуфрич, Бойко і Новинський відхопили пі@дюлин від Нарфронта в Раді. Нарешті, щось гідне уваги", - написав у Facebook блогер Антон Ходза.

В коментарях до його посту один з юзерів підмітив, що "вперше за 5 років якась користь від НФ".

Бійка в Раді (фото: twitter.com/olehpalto)

"Українська народна традиція - від@зди регіонала! Передріздвяний етап оголошено відкритим!" - пожартував Ярослав Масюк.

Деякі користувачі залишилися засмученими після перегляду відео.

"Добре, але мало", - написав один.

"Слабенько", - додав інший.

Скріншот поста (twitter.com/antonohaio)

Скріншот поста (twitter.com)

Скріншот поста (twitter.com/antonohaio)

"Шуфрич відхопив хук справа", - зауважив один юзер і додав, що "лічильник обнуляти рано".

Скріншот поста (twitter.com)

Скріншот поста (twitter.com)

Раніше народні депутати Олег Барна та Юрій Левченко побилися під час дискусії на телеканалі "Рада". При цьому парламентарії розгромили студію, пошкодивши телевізійне обладнання.

Також ми писали про те, що Червоненко і Рибчинський в прямому ефірі влаштували розбірки, обзиваючи один одного "вівцею" і "нульовим барабаном".

Відео: РБК-Україна