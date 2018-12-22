"Ударил перед уходом": всплыли подробности убийства депутата под Днепром

Фото: Скорая помощь (РБК-Украина)

В доме находилась жена с дочерью

Депутата Криничанского районного совета VII созыва Александра Грушка убили в ходе ограбления, когда в доме находились его жена и дочь. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Преступление произошло в селе Саксаганское Криничанского района, сообщили в местной областной полиции. Убитого зовут Александр Грушка, он являлся депутатом Криничанского районного совета VІІ созыва. Также ему принадлежало сельскохозяйственное предприятие "Карат Плюс", - говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, нападавших было трое. Они были в балаклавах и вооружены ножом и пистолетом.

"В доме в момент нападения, кроме хозяина, находились его жена и дочь. Грабители, угрожая оружием, связали всех скотчем, сорвали с женщины украшения и забрали мобильные телефоны", - подчеркивается в сообщении.

После этого преступники заставили мужчину отдать им деньги: 50 тысяч гривен и 20 тысяч долларов. В последний момент, когда они уже стали уходить, один из них ударил мужчину ножом под ребра. От ранений тот скончался в карете "скорой".

Напомним,в одном из сел Криничанского района (Днепропетровская обл.) во время ограбления неизвестные убили местного депутата.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в деле об убийстве участника АТО Виталия Олешко ("Сармата") Евгению Бродскому в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Добавим, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали в Мариуполе деятельность международной организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.