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Затримали підозрюваного в резонансному вбивстві жінки

STYLERПодії    23.12.2018 - 18:13
Затримали підозрюваного в резонансному вбивстві жінки
Ілюстративне фото: facebook.com

Нелюд зізнався у тому, що забив жінку до смерті

За жорстоке вбивство 43-річної жінки, оголене тіло якої, прикидане одягом, нещодавно знайшли на території будівництва у Софіївській Борщагівці, затримали 28-річного раніше судимого жителя Полтавщини. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Київській області у Facebook.

Чоловік зізнався у скоєному і надав працівникам поліції правдиві покази жахливого злочину. Раніше чоловік відбував покарання за скоєння замаху на навмисне вбивство і звільнився з місць позбавлення волі у минулому році достроково, а до Київщини приїхав на заробітки - ідеться в повідомленні Нацполіції.

Затримали підозрюваного в резонансному вбивстві жінки

Ілюстративне фото (instagram.com)

У відомстві говорять, що він працював на будівництві різноробочим - там і познайомився зі своєю майбутньою жертвою - вона приїхала із Львівської області в пошуках заробітку.

Зі слів зловмисника, він розпивав з новою знайомою спиртні напої, і після того, як остання погодилася вступити з ним в інтимну близькість, він схопив жінку за волосся і почав бити її об металеві труби. Згодом він взяв двометровий дерев’яний брус і продовжив бити жертву. Після того як він упевнився, що жінка мертва - злочинець прикрив труп одягом і пішов спати.

Затримали вбивцю на робочому місці - на будівництві. Йому оголошено підозру у навмисному вбивстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про затримання чоловіка, який напав на підлітка в Києві.

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