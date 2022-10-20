В Почаеве переселенец жестоко избил ребенка: люди хотят устроить самосуд (видео)
В Почаеве произошел вопиющий инцидент - мужчина-переселенец жестоко побил 12-летнего местного мальчика. Полиция уже установила личность напавшего и начала уголовное производство за "умышленное нанесение легких телесных повреждений", но жители города считают, что наказание должно быть серьезнее.
Момент избиения мужчиной подростка был снят камерой наблюдения, и затем опубликован в сети.
Само ЧП произошло в минувшую субботу, 15 октября, средь бела дня. Как выяснилось, на улице столкнулись двое детей на велосипедах: местный подросток и сын переселенца из Киевской области, который был тогда с отцом.
Оба ребенка упали и травмировались. Но, вероятно, мужчина решил, что юный почаевец пострадал недостаточно... и накинулся на подростка с кулаками, а также бил ногой по лицу. А затем просто ушел.
Как видно на кадрах, избитый мальчик даже не мог нормально самостоятельно подняться - его сильно шатало.
Очевидцы происшествия вызвали полицию.
Внимание - предупреждаем! На кадрах сцены насилия!
Видео: в Почаеве мужчина жестоко побил 12-летнего мальчика на улице средь бела дня
Что говорят в полиции
Позже стало известно, что правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 125 УК. Таким образом, избившему ребенка мужчине грозят максимум исправительные работы на срок до одного года.
По словам начальника отдела коммуникации полиции Тернопольской области Сергея Креты, в ту субботу после происшествия на линию "102" обратились очевидцы этой ситуации, передает местное издание Terminovo.
"Мужчину полицейские опросили. Он признал вину свою. Говорит, что погорячился. Сейчас идет следствие", - рассказал правоохранитель.
Реакция жителей Почаева
После того, как в сети было опубликовано шокирующее видео избиения, местные жители и другие пользователи интернета в комментариях не сдерживают эмоции и высказывают мнение, что наказание для обидчика - незначительное, и считают не соизмеримым с тяжестью совершенного поступка.
Так, в комментах звучат призывы найти брутального мужчину и проучить за содеянное.
- "Уважаемые мои Почаевчане, нужно разыскать эту скотину и сделать самосуд, потому что на нашу полицию надежды мало, потому что они только скутеристов ну и машины могут останавливать..."
- "Не знаю, каким надо быть извергом. Другой мальчик тоже травмировался. Но бить ребенка ногами в лицо?"
- "Боже милосердный - найдите того урода, как можно так жестоко избивать ребенка?!"
- "Привязать скота к столбу и пи***ть с ноги в рыло, с*ку такую".
- "Ребята, кто из Почаева, найдите ту гниду, есть же видео. Это же завтра на месте этого мальчика может быть еще чей-то ребенок."
- "Это... не знаю, как назвать то, что произошло в Почаеве... На месте этого парня мог быть каждый из наших сыновей..."
Фото: скрин комментариев facebook.com/typickremenets
Ранее сообщалось, что в Днепре похитительницу туи примотали скотчем к столбу, и в сети показали фото "самосуда".
Также мы писали перед этим, что в Ивано-Франковске девушка сломала нос мужчине, который "облапал" ее в очереди, но реакция людей оказалась неожиданной.