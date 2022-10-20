В Почаеве переселенец жестоко избил ребенка: люди хотят устроить самосуд (видео)

В Почаеве произошел вопиющий инцидент - мужчина-переселенец жестоко побил 12-летнего местного мальчика. Полиция уже установила личность напавшего и начала уголовное производство за "умышленное нанесение легких телесных повреждений", но жители города считают, что наказание должно быть серьезнее.

Момент избиения мужчиной подростка был снят камерой наблюдения, и затем опубликован в сети.

Само ЧП произошло в минувшую субботу, 15 октября, средь бела дня. Как выяснилось, на улице столкнулись двое детей на велосипедах: местный подросток и сын переселенца из Киевской области, который был тогда с отцом.

Оба ребенка упали и травмировались. Но, вероятно, мужчина решил, что юный почаевец пострадал недостаточно... и накинулся на подростка с кулаками, а также бил ногой по лицу. А затем просто ушел.

Как видно на кадрах, избитый мальчик даже не мог нормально самостоятельно подняться - его сильно шатало.

Очевидцы происшествия вызвали полицию.

Внимание - предупреждаем! На кадрах сцены насилия!

Видео: в Почаеве мужчина жестоко побил 12-летнего мальчика на улице средь бела дня

Что говорят в полиции

Позже стало известно, что правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 125 УК. Таким образом, избившему ребенка мужчине грозят максимум исправительные работы на срок до одного года.

По словам начальника отдела коммуникации полиции Тернопольской области Сергея Креты, в ту субботу после происшествия на линию "102" обратились очевидцы этой ситуации, передает местное издание Terminovo.

"Мужчину полицейские опросили. Он признал вину свою. Говорит, что погорячился. Сейчас идет следствие", - рассказал правоохранитель.

Реакция жителей Почаева

После того, как в сети было опубликовано шокирующее видео избиения, местные жители и другие пользователи интернета в комментариях не сдерживают эмоции и высказывают мнение, что наказание для обидчика - незначительное, и считают не соизмеримым с тяжестью совершенного поступка.

Так, в комментах звучат призывы найти брутального мужчину и проучить за содеянное.

"Уважаемые мои Почаевчане, нужно разыскать эту скотину и сделать самосуд, потому что на нашу полицию надежды мало, потому что они только скутеристов ну и машины могут останавливать..."

"Не знаю, каким надо быть извергом. Другой мальчик тоже травмировался. Но бить ребенка ногами в лицо?"

"Боже милосердный - найдите того урода, как можно так жестоко избивать ребенка?!"

"Привязать скота к столбу и пи***ть с ноги в рыло, с*ку такую".

"Ребята, кто из Почаева, найдите ту гниду, есть же видео. Это же завтра на месте этого мальчика может быть еще чей-то ребенок."

"Это... не знаю, как назвать то, что произошло в Почаеве... На месте этого парня мог быть каждый из наших сыновей..."

Фото: скрин комментариев facebook.com/typickremenets