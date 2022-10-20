В Почаєві переселенець жорстоко побив дитину: люди хочуть влаштувати самосуд (відео)

У Почаєві стався кричущий інцидент - чоловік-переселенець жорстоко побив 12-річного місцевого хлопчика. Поліція вже встановила особу нападника і розпочала кримінальне провадження за "навмисне завдання легких тілесних ушкоджень", проте жителі міста вважають, що покарання має бути серйознішим.

Момент побиття чоловіком підлітка було знято камерою спостереження, а потім опубліковано в мережі.

Сама НП сталася минулої суботи, 15 жовтня, серед білого дня. Як з'ясувалося, на вулиці зіткнулися двоє дітей на велосипедах: місцевий підліток та син переселенця з Київської області, котрий був тоді з батьком.

Обидві дитини впали та травмувалися. Але, мабуть, чоловік вирішив, що юний почаєвець постраждав недостатньо... і накинувся на підлітка з кулаками, а також бив ногою по обличчю. А потім просто пішов.

Як видно на кадрах, побитий хлопчик навіть не міг нормально самостійно піднятися - його дуже хитало.

Очевидці події викликали поліцію.

Увага – попереджаємо! На кадрах сцени насильства!

Відео: у Почаєві чоловік жорстоко побив 12-річного хлопчика на вулиці серед білого дня

Що кажуть у поліції

Пізніше стало відомо, що правоохоронці порушили справу за ч. 1 ст. 125 КК. Таким чином, чоловікові, що побив дитину, загрожують максимум виправні роботи на строк до одного року.

За словами начальника відділу комунікації поліції Тернопільської області Сергія Крети, тієї суботи після пригоди на лінію "102" звернулися очевидці цієї ситуації, передає місцеве видання Terminovo.

"Чоловіка поліцейські опитали. Він визнав провину свою. Каже, що погарячкував. Зараз триває слідство", - розповів правоохоронець.

Реакція жителів Почаєва

Після того, як у мережі було опубліковано шокуюче відео побиття, місцеві жителі та інші користувачі інтернету в коментарях не стримують емоції та висловлюють думку, що покарання для кривдника - незначне, і вважають не порівнянним з тяжкістю скоєного.

Так, у коментах звучать заклики знайти брутального чоловіка та провчити.

"Шановні мої Почаївці, треба розшукати цю худобу і зробити самосуд, бо на нашу поліцію надії мало, бо вони тільки скутеристів та й машини можуть зупиняти..."

"Не знаю, яким треба бути нелюдом. Інший хлопчик теж травмувався. Але бити дитину ногами в обличчя?"

"Боже милосердний - знайдіть того виродка, як можна так жорстоко бити дитину?!"

"Прив'язати скота до стовпа і пи***чити з ноги в рило, с*ку таку".

"Хлопці, хто з Почаєва, знайдіть ту гниду, є ж відео. Це ж завтра на місці цього хлопчика може бути ще чия дитина."

"Це... не знаю, як назвати те, що сталося в Почаєві... На місці цього хлопця міг бути кожен із наших синів..."

Фото: скрін коментарів facebook.com/typickremenets