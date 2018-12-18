В Рівному поліційські стріляли по автомобілю з дитиной

Водій автомобіля влаштував гонки з поліцейськими на засніженій трасі
В Рівному поліція вела погоню за позашляховиком, в якому крім водія була ще його дружина і малолітня дочка. Щоб зупинити машину, яка таранила поліцейські авто, правоохоронцям довелося відкрити вогонь. Про це йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.
Все почалося з того, що близько десятої години вечора патруль помітив позашляховик Mercedes-Benz ML 430, який рухався з вимкненими фарами. Поліцейські хотіли зупинити авто, але водій проігнорував їх вимогу.
Фото: npu.gov.ua
Так почалася погоня. Патрульна поліція почала переслідування позашляховика, який виїхав на дорогу "Київ-Чоп" та рухався у бік столиці.
Поліцейські з допомогою службової машини заблокували рух, але водій розвернувся і поїхав назад у бік Рівного по зустрічній смузі.
Щоб зупинити порушника, поліцейські недалеко від Рівного створили штучний затор. Водій позашляховика об'їхав цей транспорт і зіткнувся зі службовим автомобілем Mitsubushi Outlander.
Після цього водій Mercedes-Benz, не зупиняючись, продовжив тікати від погоні. Під час переслідування екіпаж патрульних почав обганяти авто зловмисника, але той направив свій автомобіль на патрульний Mitsubushi Outlander, намагаючись скинути його з дороги.
Фото: npu.gov.ua
В результаті цього зіткнення обидва авто в'їхали у придорожню огорожу. Після зупинки транспортних засобів, троє поліцейських спробували підійти до Mercedes-Benz, але водій включив задній хід і почав їхати на правоохоронців.
Після цього співробітники поліції відкрили вогонь по колесах позашляховика. За даними поліції, в результаті стрілянини ніхто не постраждав.
З'ясувалося, що за кермом позашляховика був 42-річний мешканець селища Понінка Хмельницької області. У салоні позашляховика також знаходилася його 38-річна дружина та малолітня донька.
Відео: YouTube/Поліція Рівненської області
Причину опору водій пояснити не зміг. Під час огляду транспортного засобу поліцейські знайшли пневматичні пістолет і рушницю.
Повідомляється, що під час погоні травми отримали троє поліцейських. Крім того, пошкоджено два службових автомобілі.
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