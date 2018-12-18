В Рівному поліційські стріляли по автомобілю з дитиной

Колаж РБК-Україна

Водій автомобіля влаштував гонки з поліцейськими на засніженій трасі

В Рівному поліція вела погоню за позашляховиком, в якому крім водія була ще його дружина і малолітня дочка. Щоб зупинити машину, яка таранила поліцейські авто, правоохоронцям довелося відкрити вогонь. Про це йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.

Все почалося з того, що близько десятої години вечора патруль помітив позашляховик Mercedes-Benz ML 430, який рухався з вимкненими фарами. Поліцейські хотіли зупинити авто, але водій проігнорував їх вимогу.

Фото: npu.gov.ua

Так почалася погоня. Патрульна поліція почала переслідування позашляховика, який виїхав на дорогу "Київ-Чоп" та рухався у бік столиці.

Поліцейські з допомогою службової машини заблокували рух, але водій розвернувся і поїхав назад у бік Рівного по зустрічній смузі.

Щоб зупинити порушника, поліцейські недалеко від Рівного створили штучний затор. Водій позашляховика об'їхав цей транспорт і зіткнувся зі службовим автомобілем Mitsubushi Outlander.

Після цього водій Mercedes-Benz, не зупиняючись, продовжив тікати від погоні. Під час переслідування екіпаж патрульних почав обганяти авто зловмисника, але той направив свій автомобіль на патрульний Mitsubushi Outlander, намагаючись скинути його з дороги.

Фото: npu.gov.ua

В результаті цього зіткнення обидва авто в'їхали у придорожню огорожу. Після зупинки транспортних засобів, троє поліцейських спробували підійти до Mercedes-Benz, але водій включив задній хід і почав їхати на правоохоронців.

Після цього співробітники поліції відкрили вогонь по колесах позашляховика. За даними поліції, в результаті стрілянини ніхто не постраждав.

З'ясувалося, що за кермом позашляховика був 42-річний мешканець селища Понінка Хмельницької області. У салоні позашляховика також знаходилася його 38-річна дружина та малолітня донька.

Відео: YouTube/Поліція Рівненської області

Причину опору водій пояснити не зміг. Під час огляду транспортного засобу поліцейські знайшли пневматичні пістолет і рушницю.

Повідомляється, що під час погоні травми отримали троє поліцейських. Крім того, пошкоджено два службових автомобілі.

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