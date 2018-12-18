В Ровно полицейские стреляли по автомобилю с ребенком

Коллаж РБК-Украина

Водитель автомобиля устроил гонки с полицейскими на заснеженной трассе

В Ровно полиция вела погоню за внедорожником, в котором кроме водителя была еще его жена и малолетняя дочь. Чтобы остановить машину, которая таранила полицейские авто, правоохранителям пришлось открыть огонь. Об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Все началось с того, что около десяти часов вечера патруль заметил внедорожник Mercedes-Benz ML 430, который двигался с выключенными фарами. Полицейские хотели остановить авто, но водитель проигнорировал их требование.

Фото: npu.gov.ua

Так началась погоня. Патрульная полиция начала преследование внедорожника, который выехал на дорогу "Киев-Чоп" и двигался в сторону столицы.

Полицейские с помощью служебной машины заблокировали движение, но водитель развернулся и поехал обратно в сторону Ровно по встречной полосе.

Чтобы остановить нарушителя, полицейские недалеко от Ровно создали искусственный затор. Водитель внедорожника объехал стоящий транспорт и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubushi Outlander.

После этого водитель Mercedes-Benz, не останавливаясь, продолжил уходить от погони. Во время преследования экипаж патрульных начал обгонять авто злоумышленника, но тот направил свой автомобиль на патрульный Mitsubushi Outlander, пытаясь сбросить его с дороги.

Фото: npu.gov.ua

В результате этого столкновения оба авто въехали в придорожное ограждение. После остановки транспортных средств, трое полицейских попытались подойти к Mercedes-Benz, но водитель включил задний ход и начал ехать на правоохранителей.

После этого сотрудники полиции открыли огонь по колесам внедорожника. По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал.

Выяснилось, что за рулем внедорожника был 42-летний житель поселка Понинка Хмельницкой области. В салоне внедорожника также находилась его 38-летняя жена и малолетняя дочь.

Видео: YouTube/Полиция Ровенской области

Причину сопротивления водитель объяснить не смог. Во время осмотра транспортного средства полицейские нашли пневматические пистолет и винтовку.

Сообщается, что во время погони травмы получили трое полицейских. Кроме того, повреждены два служебных автомобиля.

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