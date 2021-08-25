Порізав хлопчика та зламав ніс дівчинці: під Києвом чоловік увірвався у чужий будинок і напав на дітей (фото)

Зазначається, що до поліції Фастова надійшло повідомлення від 37-річної жительки селища Глеваха про те, що невідомий чоловік спричинив тілесні ушкодження її сину та доньці.

Так, правоохоронці встановили, що близько 3 години ночі, коли вся сім'я відпочивала, батьки почули дитячий крик у кімнаті. Там чоловік побачив незнайомця, який почав тікати з кімнати.

Також на синові він виявив різану рану в області грудної клітини, а у доньки розбитий ніс. Дітей відразу госпіталізували до лікарні.

Через деякий час правоохоронці встановили особу нападника, який знаходився неподалік місця проживання потерпілих. Зокрема, ним виявився 26-річний житель Бучанського району.

Під Києвом чоловік напав на дітей (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Нападника затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Окрім того, до суду вже підготували клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув‘язнення.

У коментарях користувачі обурюються та пишуть, що кривдника повинні посадити.