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Потоп на Прикарпатті: люди не можуть вийти навіть за хлібом (фото)

STYLERПодії    24.06.2020 - 17:24
Потоп на Прикарпатті: люди не можуть вийти навіть за хлібом (фото)
Потоп на заході України (колаж: РБК-Україна)

На Західній Україні в результаті сильних потопів постраждав ряд міст в Івано-Франківській області

Потоп на заході України призвів до блокування безлічі приватних домогосподарств. Серед постраждалих – люди похилого віку, які не зможуть впоратися з наслідками стихії, щоб придбати запас продуктів і почекати відступу води. В місті Галич Івано-Франківської області сусіди, не чекаючи допомоги, самі згуртувалися і допомагають іншим постраждалим.

Як повідомляє кореспондент ТСН, в Галичі та довколишніх селах продовжує вирувати стихія, проте свідомі односельці вже згуртувалися, щоб допомогти постраждалим внаслідок повені.

"Люди найняли автомобіль, закупили хліба – білого, чорного, сірого і розвозять по домівках більш постраждалих сусідів", – розповідає кореспондентка.

Втім, деякі мешканці відмовляються від евакуації.

"Куди ж ми поїдемо, коли у нас вдома бабуся старенька", – кричить рятувальникам одна з жінок.

Потоп на Прикарпатті: люди не можуть вийти навіть за хлібом (фото)

Потоп на Прикарпатті: люди не можуть вийти навіть за хлібом (фото)

Потоп на Прикарпатті: люди не можуть вийти навіть за хлібом (фото)

Потоп на Прикарпатті: люди не можуть вийти навіть за хлібом (фото)

Потоп на заході України (фото: ТСН)

Проте, всі тримають речі напоготові, щоб у разі більшої небезпеки бути готовими негайно покинути своє житло.

Раніше ми писали про те, що у Чернівцях річка Прут виходить з берегів, і села регіону можуть піти під воду.

Також повідомлялося, що у Карпатах через негоду зникло красиве смарагдове озеро, яке дуже любили туристи.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України повіньІвано-Франківська областьПрикарпатье
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