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Потоп на Прикарпатье: люди не могут выйти даже за хлебом (фото)

STYLERПроисшествия    24.06.2020 - 17:24
Потоп на Прикарпатье: люди не могут выйти даже за хлебом (фото)
Потоп на западе Украины (коллаж: РБК-Украина)

На Западной Украине в результате сильных потопов пострадал ряд городов в Ивано-Франковской области

Потоп на западе Украины привел к блокировке множества частных домохозяйств. Среди пострадавших – люди пожилого возраста, которые не смогут справиться с последствиями стихии, чтобы приобрести запас продуктов и подождать отступления воды. В городе Галич Ивано-Франковской области соседи, не ожидая помощи, сами сплотились и помогают другим пострадавшим.

Как сообщает корреспондент ТСН, в Галиче и близлежащих селах продолжает бушевать стихия, однако сознательные односельчане уже сплотились, чтобы помочь более пострадавшим в результате наводнения.

"Люди наняли автомобиль, закупили хлеба – белого, черного, серого – и развозят по домам более пострадавших соседей", – рассказывает корреспондентка.

Впрочем, некоторые жители отказываются от эвакуации.

"Куда же мы поедем, когда у нас дома бабушка старенькая", – кричит спасателям одна из женщин.

Потоп на Прикарпатье: люди не могут выйти даже за хлебом (фото)

Потоп на Прикарпатье: люди не могут выйти даже за хлебом (фото)

Потоп на Прикарпатье: люди не могут выйти даже за хлебом (фото)

Потоп на Прикарпатье: люди не могут выйти даже за хлебом (фото)

Потоп на западе Украины (фото: ТСН)

Однако, все держат вещи наготове, чтобы в случае большей опасности быть готовыми немедленно покинуть свое жилье.

Ранее мы писали о том, что в Черновцах река Прут выходит из берегов, и села региона могут уйти под воду.

Также сообщалось, что в Карпатах из-за непогоды исчезло красивое изумрудное озеро, которое очень любили туристы.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины наводнениеИвано-Франковская областьПрикарпатье
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