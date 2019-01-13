Пожежа на хімзаводі в Калуші з висоти пташиного польоту: фото і відео

Пожежа на хімзаводі в Калуші (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

Ось що відбувалося на заводі "Карпатнафтохім"

У Калуші горів завод з переробки нафтопродуктів Карпатнафтохім. У мережі з'явилися фотографії масштабної пожежі з висоти пташиного польоту. Знімки зробив і опублікував на своїй Facebook-сторінці місцевий житель Володимир Микитин.

Пожежа на хімзаводі в Калуші (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

Нагадаємо, що на полеолефіновому заводі відбулося факельне горіння з системи трубопроводу на площі близько чотирьох квадратних метрів і заввишки 15 м.

Пожежа на хімзаводі в Калуші (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

Опубліковано Володимиром Микитином Субота, 12 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/Володимир Микитин

Опубліковано Володимиром Микитином Субота, 12 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/Володимир Микитин

Опубліковано Володимиром Микитином Субота, 12 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/Володимир Микитин

До речі, за офіційними даними, пожежа була локалізована о 23:48. Зараз 50 поліцейських забезпечують охорону громадського порядку на заводі і не допускають наближення людей та транспорту до місця пожежі.

Так завод по переробці нафтопродуктів "Карпатнафтохім" виглядає зараз (фото: facebook.com/kalushformat)

Тим часом українці в соціальних мережах активно обговорюють надзвичайну подію на Прикарпатті і переживають, щоб не повторився "другий Чорнобиль". Деякі жителі Калуша скаржаться, що у них болить голова, а мерія заявила, що загрози городянам немає.