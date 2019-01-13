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Пожар на химзаводе в Калуше с высоты птичьего полета: фото и видео

STYLERПроисшествия    13.01.2019 - 02:14
Пожар на химзаводе в Калуше с высоты птичьего полета: фото и видео
Пожар на химзаводе в Калуше (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

Вот что происходило на заводе "Карпатнефтехим"

В Калуше горел завод по переработке нефтепродуктов Карпатнефтехим. В сети появились фотографии масштабного пожара с высоты птичьего полета. Снимки сделал и опубликовал на своей Facebook-странице местный житель Владимир Микитин.

Пожар на химзаводе в Калуше с высоты птичьего полета: фото и видео

Пожар на химзаводе в Калуше (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

Напомним, что на полеолефиновом заводе произошло факельное горение из системы трубопровода на площади около четырех квадратных метров и высотой 15 м.

 

Пожар на химзаводе в Калуше (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

 

 

Опубліковано Володимиром Микитином Субота, 12 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/Володимир Микитин

 

 

Опубліковано Володимиром Микитином Субота, 12 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/Володимир Микитин

 

 

Опубліковано Володимиром Микитином Субота, 12 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/Володимир Микитин

К слову, по официальным данным, пожар был локализован в 23:48. Сейчас 50 полицейских обеспечивают охрану общественного порядка на заводе и не допускают приближения людей и транспорта к месту пожара.

Пожар на химзаводе в Калуше с высоты птичьего полета: фото и видео

Так завод по переработке нефтепродуктов "Карпатнефтехим" выглядит сейчас (фото: facebook.com/kalushformat)

Тем временем украинцы в социальных сетях активно обговаривают чрезвычайное происшествия на Прикарпатье и переживают, чтобы не повторился "второй Чернобыль". Некоторые жители Калуша жалуются, что у них болит голова, а мэрия заявила, что угрозы горожанам нет.

Пожар на заводе в Калуше локализовали "Небо палає": жители Калуша о пожаре на химзаводе (фото, видео)
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