Пожар на химзаводе в Калуше с высоты птичьего полета: фото и видео

Пожар на химзаводе в Калуше (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

Вот что происходило на заводе "Карпатнефтехим"

В Калуше горел завод по переработке нефтепродуктов Карпатнефтехим. В сети появились фотографии масштабного пожара с высоты птичьего полета. Снимки сделал и опубликовал на своей Facebook-странице местный житель Владимир Микитин.

Пожар на химзаводе в Калуше (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

Напомним, что на полеолефиновом заводе произошло факельное горение из системы трубопровода на площади около четырех квадратных метров и высотой 15 м.

Пожар на химзаводе в Калуше (фото: facebook.com/Володимир Микитин)

Опубліковано Володимиром Микитином Субота, 12 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/Володимир Микитин

Опубліковано Володимиром Микитином Субота, 12 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/Володимир Микитин

Опубліковано Володимиром Микитином Субота, 12 січня 2019 р.

Видео: facebook.com/Володимир Микитин

К слову, по официальным данным, пожар был локализован в 23:48. Сейчас 50 полицейских обеспечивают охрану общественного порядка на заводе и не допускают приближения людей и транспорта к месту пожара.

Так завод по переработке нефтепродуктов "Карпатнефтехим" выглядит сейчас (фото: facebook.com/kalushformat)

Тем временем украинцы в социальных сетях активно обговаривают чрезвычайное происшествия на Прикарпатье и переживают, чтобы не повторился "второй Чернобыль". Некоторые жители Калуша жалуются, что у них болит голова, а мэрия заявила, что угрозы горожанам нет.