Приставав на тренуванні: в Бердичеві тренер домагався 11-річну дівчинку

Колаж РБК-Україна

Чоловіка заарештували і пред'явили підозру

У Бердичеві тренер спортивної школи чіплявся до 11-річної дівчинки прямо під час тренувань. Про це на брифінгу 26 жовтня розповів начальник ГУ Національної поліції в Житомирській області В'ячеслав Печененко.

В'ячеслав Печененко повідомив, що в поліцію звернулася мати постраждалої дівчинки і розповіла, що 56-річний тренер спортивної школи приставав на заняттях до її 11-річної дочки.

У четвер, 25 жовтня чоловік був затриманий і йому було оголошено підозру.

"В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2. ст.156 (Розбещення неповнолітніх) КК України, поліцейські задокументували причетність 56-річного чоловіка до вчинення розпусних дій стосовно 11-річної дитини. 25 жовтня 2018 він був затриманий в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

Якщо вина зловмисника буде доведена, то він сяде у в'язницю на термін від 5 до 8 років, а також йому заборонять займатися тренерською діяльністю.

Фото: ГУ Національної поліції в Житомирській області

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Відео: РБК-Україна