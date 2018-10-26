Приставал на тренировке: в Бердичеве тренер домогался 11-летнюю девочку

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Мужчину арестовали и предъявили подозрение

В Бердичеве тренер спортивной школы приставал к 11-летней девочке прямо во время тренировок. Об этом на брифинге 26 октября рассказал начальник ГУ Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

Вячеслав Печененко сообщил, что в полицию обратилась мать пострадавшей девочки и рассказала, что 56-летний тренер спортивной школы приставал на занятиях к ее 11-летней дочери.

В четверг, 25 октября мужчина был задержан и ему было объявлено подозрение.

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины, полицейские задокументировали причастность 56-летнего мужчину к совершению развратных действий в отношении 11-летнего ребенка. 25 октября 2018 он был задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Если вина злоумышленника будет доказана, то он сядет в тюрьму на срок от 5 до 8 лет, а также ему запретят заниматься тренерской деятельностью.

Фото: ГУ Национальной полиции в Житомирской области

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области 38-летний отец изнасиловал свою пятилетнюю дочь. Мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и воспользовался беспомощностью ребенка.

А также мы писали о том, что в Николаеве неизвестный молодой человек изнасиловал 12-летнюю девочку. Он напал на нее в кабине лифта многоэтажного дома.

Видео: РБК-Украина