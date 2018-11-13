ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Перехожий потрапив під цеглу, що звалася з аварійної будівлі

STYLERПодії    13.11.2018 - 18:50
Перехожий потрапив під цеглу, що звалася з аварійної будівлі
Колаж РБК-Україна

В Одесі літній чоловік отримав цеглою по голові, коли йшов по центру міста

Аварійні будівлі, які ігноруються, як об'єкти, що несуть загрозу здоров'ю і навіть життю громадян, продовжують нагадувати про те, що пора їх приводити в порядок. А деякі ремонтувати в терміновому порядку. Так, в самому центрі Одеси з одного з таких будівель звалилася цегла і влучила прямо по голові людині, що проходила уздовж споруди. Інцидент трапився на вулиці Садовій. Камінь відколовся від аварійного балкона, повідомляє телеканал "Репортер".

Відео: Ремонт фасаду на Садовій (facebook.com/reporter.novosti.odessa)

Треба зазначити, що вберегти чоловіка не змогла навіть натягнута захисна сітка, яку спеціально встановили на випадок, якщо відбудеться відшарування частини фасаду.

Перехожий потрапив під цеглу, що звалася з аварійної будівлі

Фото: Скріншот(facebook.com/reporter.novosti.odessa)

Як наголошується, будівля на сьогодні піддається реконструкції, однак сигнальну стрічку встановили тільки після надзвичайної події.

Перехожий потрапив під цеглу, що звалася з аварійної будівлі

Фото: Скріншот (facebook.com/reporter.novosti.odessa)

Потерпілий чоловік самостійно звернувся в місцевий медичний заклад за допомогою. На даний момент його життю нічого не загрожує. Однак, виходячи з події, стає зрозумілим, що в будь-якому випадку без синців і шишок справа не обійшлася.

Перехожий потрапив під цеглу, що звалася з аварійної будівлі

Фото: Скріншот (facebook.com/reporter.novosti.odessa)

Повідомляється, що компанія, яка почала реконструкцію балконів, змогла лише відповісти: форс-мажор, всяке в житті буває.

Треба згадати про те, що кіоск по обміну валюти, який знаходиться якраз в зоні огорожі для будівельних робіт, продовжує працювати. А це означає, що люди, які будуть користуватися послугами обмінника, так чи інакше, але увійдуть в потенційно небезпечну для їхнього здоров'я і життя територію.

Зазначимо, що недоліки при дозволі до експлуатації будівель можуть коштувати багатьох людських жизний.

Як повідомлялося раніше, в селищі Коломак Харківської області маленької трирічній дівчинці впав на голову телевізор, після чого дівчинка була доставлена в реанімацію.

Відео: РБК Україна

Новини України надзвичайний станпроисшествие
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся