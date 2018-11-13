Прохожий попал под рухнувший с аварийного здания кирпич

Коллаж РБК-Украина

В Одессе пожилой мужчина получил кирпичом по голове, когда шел по центру города

Аварийные здания, которые игнорируются, как объекты, несущие угрозу здоровью и даже жизни граждан, продолжают напоминать о том, что пора их приводить в порядок. А некоторые ремонтировать в срочном порядке. Так, в самом центре Одессы с одного из таких зданий свалился кирпич и угодил прямо по голове проходящему вдоль постройки человеку. Инцидент случился на улице Садовой. Камень откололся от аварийного балкона, сообщает телеканал Репортер.

Видео: Ремонт фасада на Садовой (facebook.com/reporter.novosti.odessa)

Надо отметить, что уберечь мужчину не смогла даже натянутая защитная сетка, которую специально установили на случай, если произойдет отслоение части фасада.

Фото: Скриншот(facebook.com/reporter.novosti.odessa)

Как отмечается, здание на сегодня подвергается реконструкции, однако сигнальную ленту установили только после чрезвычайного происшествия.

Фото: Скриншот (facebook.com/reporter.novosti.odessa)

Потерпевший мужчина самостоятельно обратился в местное медучреждение за помощью. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Однако, исходя из происшествия, становится понятным, что в любом случае без синяков и шишек дело не обошлось.

Фото: Скриншот (facebook.com/reporter.novosti.odessa)

Сообщается, что компания, которая начала реконструкцию балконов, смогла лишь ответить: форс-мажор, всякое в жизни бывает.

Надо упомянуть о том, что киоск по обмену валюты, который находится как раз в зоне ограждения для строительных работ, продолжает работать. А это значит, что люди, которые будут пользоваться услугами обменника, так или иначе, но войдут в потенциально опасную для их здоровья и жизни территорию.

Отметим, что недочеты при разрешении к эксплуатации зданий могут стоить многих человеческих жизний.

Как сообщалось ранее, в поселке Коломак Харьковской области маленькой трехлетней девочке упал на голову телевизор, после чего малышка была доставлена в реанимацию.

Видео: РБК Украина