Протести в Америці: активісти зібрали величезну суму для сім'ї Джорджа Флойда

Протести в США (колаж: РБК-Україна)

Американці зібрали понад 13 млн доларів родині загиблого Джорджа Флойда

Протести в Америці через насильницьку смерть чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда від рук білошкірого поліцейського поступово згасають. Тепер активісти не так активно ходять по вулицях. Вони вирішили зібрати кошти сім'ї загиблого. У США вже зібрали понад 13 мільйонів доларів.

Як відомо, гроші для сім'ї збирають на краудфандинговому майданчику GoFundMe. Зібрані гроші спрямують на покриття витрат на похорон, надання психологічної допомоги близьким загиблого, оплату судових витрат, на освіту дітей загиблого. Пожертвували гроші майже 480 тис. громадян.

"Цей фонд створений для покриття витрат на поховання, психологічне консультування, проживання і поїздки в усіх судових процесах, а також для надання допомоги нашій родині в майбутні дні, коли ми продовжуємо домагатися справедливості для Джорджа. Частина цих коштів також піде на благо і турботу про його дітей і в їх освітній фонд", - йдеться в заяві.

Варто нагадати, що хвиля протестів в Америці почалася 25 травня. По всій країні протестувальники б'ються з поліцією, горять розграбовані магазини, більше десятка осіб загинули в зіткненнях. І протестна хвиля поки не спадає. Аналогічні заворушення почалися в містах по всій країні, комендантська година і Національна гвардія поки неспроможні їх зупинити.

Раніше РБК-Україна писало, що у МВС дали рекомендації українцям, які проживають на території США у зв'язку з масовими заворушеннями.

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Автор: Киселева Анна