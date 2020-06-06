Протесты в Америке: активисты собрали огромную сумму семье Джорджа Флойда

Протесты в США (коллаж: РБК-Украина)

Американцы собрали более 13 млн долларов семье погибшего Джорджа Флойда

Протесты в Америке из-за насильственной смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда от рук белокожего полицейского постепенно угасают. Теперь активисты не так активно ходят по улицам. Они решили собрать средства семье погибшего. В США уже собрали более 13 миллионов долларов.

Как известно, деньги для семьи собирают на краудфандинговому площадке GoFundMe. Собранные деньги направят на покрытие расходов на похороны, предоставление психологической помощи близким погибшего, оплату судебных расходов и на образование детей погибшего. Пожертвовали деньги почти 480 тыс. граждан.

"Этот фонд создан для покрытия расходов на похороны и погребение, психологическое консультирование, проживание и поездки во всех судебных процессах, а также для оказания помощи нашей семье в предстоящие дни, когда мы продолжаем добиваться справедливости для Джорджа. Часть этих средств также пойдет на благо и заботу о его детях и в их образовательный фонд", - говорится в заявлении.

Стоит напомнить, что волна протестов в Америке началась 25 мая. По всей стране протестующие дерутся с полицией, горят разграбленные магазины, более десятка человек погибли в столкновениях. И протестная волна пока не спадает. Аналогичные беспорядки начались в городах по всей стране, комендантский час и Национальная гвардия пока не в силах их остановить.

Ранее РБК-Украина писало, что в МВД дали рекомендации украинцам, проживающим на территории США в связи с массовыми беспорядками.

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Автор: Киселева Анна